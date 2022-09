Lali Espósito sobre la industria musical: "Hay cosas que no se nos perdonan a las mujeres y a los varones sí"

22 de septiembre en Madrid, 24 en Málaga y 25 en Barcelona. Estas son las tres fechas elegidas por Lali Espósito para traer su Disciplina Tour a España: una gran fiesta electro-pop que regala a un país que considera su segunda casa.

Con motivo de esta visita, pudimos entrevistarla la semana pasada desde LOS40 para conocer todo el trabajo detrás de la preparación del show, pero también para preguntarle por la experimentación de estilos en su nuevo disco, el lanzamiento de sus singles 2 son 3 y N5 o su unión con el colectivo LGTB. En esta tercera y última parte, Lali nos habla de cuáles son sus colaboraciones soñadas con artistas españoles. Además, se moja sobre el papel actual de las mujeres dentro de la música pop y la música urbana.

¿Con qué artista o artistas españoles te gustaría colaborar?

"Hay un montón de artistas de España que me interpelan, que me encantan y que he tenido la suerte de ver en vivo. Quizás es una obviedad nombrar a Rosalía, pero siento que es de las personas que, con mucha inteligencia y mucho talento, más ha llevado su cultura a sonidos que son interesantes. Y es algo que yo intento en mi propio recorrido, ¿no?, desde el desde el humilde lugar que ocupo en la música, saliendo de un país como Argentina, intento lo mismo: yo tengo todo mi ADN naturalmente argentino, pero mi sonido siempre busca mezclar ese ADN con otras cosas. Y siento que Rosalía hizo eso a nivel mundial, pero muy concretamente con su cultura española. Entonces es como muy admirable para mí el crossover de sonidos y estético que ella ha hecho, y la admiro personalmente.

Estuvo hace muy poco acá en Buenos Aires con dos conciertos, fueron todos mis amigos y ha sido un éxtasis para ellos. He tenido la suerte de poder charlar un poquito con ella a través de los mensajes, porque me había invitado su concierto y no podía ir, tenía La Voz en vivo aquí en la televisión, entonces no podía estar. Ella es súper cálida, además de súper talentosa. Entonces me parece que tiene todos los condimentos para ser alguien con el que yo sueñe colaborar.

C. Tangana lo mismo, quizás otro polo absoluto; pero siento que ha hecho algo muy inteligente de su sonido actual y de su carrera y admiro mucho a esos artistas que no se quedan con lo que tienen, sino que siempre buscan como sorprender al otro. Bueno Lola (Índigo), tanto que se ha armado alrededor de la imagen de Lola conmigo. Lola es una artista que admiro y que tenemos mucho en común, es una trabajadora incansable y siempre también está ahí buscando... también tuve la suerte de conocerla y compartir muchísimo con ella en la intimidad; es una es una hermosa persona y tenemos mucho en común a nivel ideológico con lo que hacemos, y me refiero de nuestra manera erguida de buscar... Ella es bailarina también, entonces ahí hay mucho en común entre nosotras, y también es una artista con la que me encantaría hacer algo en el futuro o en el presente..."

LALI - N5 (Official Video)

Estamos viendo últimamente una mayor presencia de mujeres dentro de la música electrónica y urbana, como mujer y como artista, ¿cómo estás viviendo tú este momento dentro de la instrustria?

"Siento que siempre estamos ahí, ¿no?, las mujeres de la industria, lo que se llama industria dura de la música. Siempre estamos en un camino que parece un poco más, entre comillas, "pesado": a veces cuando una genera algo que llama la atención, lo que genera -ni siquiera digo la palabra polémica porque me parece graciosa la palabra polémica-, pero lo que genera es un revuelo que a veces es la comparativa con los varones que decís '¿qué loco que siga llamando la atención que una mujer haga esto y un hombre no?'. Entonces siempre estamos en esa búsqueda, pero a mí me parece la más divertida del mundo. A mí ya a estas alturas, en la búsqueda de este quinto disco y que he pasado mucho como mujer dentro de la industria, que me han dicho lo que me tenía que poner, lo que tenía que hacer, qué debería cantar no tan concretamente, pero siempre tienen un poco desierto.

Y yo por suerte siempre pude imponer mi pronta y tuve equipo y sientes que te escuchan y me han apoyado. Entonces he podido seguir mi camino con respecto a esto, pero siempre está esa presión que se nos pone a las mujeres que no tanto a los varones, ¿no?, o lo que no se nos perdonan las mujeres y a los valores un poco más sí.

Ayer veía, por ejemplo, unos tuits que me mandaron amigos muy graciosos. Se armó alrededor de mí show una cosa que se llama el chapetur - para nosotros el chape es besarse- y yo naturalmente, cuando nosotros lo sentimos con mis dancers nos besamos y es un show que permite mucho: es un juego, y hay conexión y nos damos besos que son de amor y de amistad hermosos. Que se genere eso en mi concierto a mí me parece lo más bello que se puede generar en un concierto, y salieron también a la vez muchas personas a criticar esa situación y a decir que cómo puede ser que se bese con todas las chicas y chicos en sus conciertos. Gente como así, haciendo esa crítica, y de pronto Bad Bunny lo hizo el otro día en su concierto y es como '¡Qué guay Bad Bunny! ¡Qué deconstruido!' Y a mí me parece lo más Bad Bunny, amo que lo haga encima de su encenario, pero claro, no es tan directa la crítica.

A mí me da mucha más energía para mi propia expresión y más ganas de generar mi propia expresión a través de eso. Y aquí estamos. Ayer Anitta, brasilera, representando, tuvo su VMA. Estuvo en el escenario y a mí como mujer, yo miro eso y me llena de orgullo, de alegría, de ver a una latina número 1 como Anitta, por ejemplo, representar la música latina y que esté presente en esos premios tan importantes... Y ya la primer brasilera, entiendo que fue así, en en ganar y estar ahí. A mí me encanta que las mujeres estén rompiendo, mujeres como Karol G. Y no solo en el mainstrain, creo que hay mujeres en el under que que son increíbles y que siguen creciendo en mi país. Hay muchísima música y muchísimas mujeres rompiendo en este momento en lo urbano, en el pop, en el ritmo que sea... y eso me da mucha alegría".