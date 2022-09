Justin Bieber vuelve a cancelar su gira ‘Justice World Tour’ por motivos de salud

¡Menudo palo se han llevado los fans argentinos de Justin Bieber! El artista canadiense ha cancelado sus conciertos previstos para el 10 y 11 de septiembre en el Estadio Único de La Plata de Buenos Aires. Una decisión que ha hecho enloquecer a los beliebers del otro lado del charco, que llevan sin ver a su ídolo casi diez años.

Justin tenía previsto aterrizar en Argentina el próximo 10 de septiembre con su Justice World Tour. Por desgracia, la estrella pop podrá acudir a actuar. ¿La razón? Su estado de salud, tal y como ha comunicado en sus redes sociales.

Hay que recordar que el joven ya tuvo que parar su tour a principios del verano por un raro virus que hizo que se le paralizara parte de la cara. Más adelante comunicó que se trataba del síndrome de Ramsay Hunt, el mismo que ha dejado consecuencias en su organismo.

Tras darlo todo en Brasil, Justin se dio cuenta de que todavía no tenía las fuerzas suficientes para estar de gira y que haber estado de conciertos por Europa le ha pasado factura. De este modo, y tras consultar con sus médicos, ha decidido parar su gira de nuevo y priorizar su salud.

Este es el comunicado completo que ha compartido Justin Bieber

A principios de año, hice pública mi lucha conta el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parte de la cara. Como consecuencia de esta enfermedad, no pude terminar la etapa norteamericana del Justice World Tour.

Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar seguir con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía al público de Brasil.

Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar.

He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo, ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!

Esperemos que el artista se recupere pronto y sus fans puedan disfrutar de sus shows. De momento el equipo de Justin ha comunicado que devolverá el importe de las entradas.