Charlie Puth protagoniza un desnudo integral para...¿promocionar canción?

¡Charlie Puth está desatado! El artista estadounidense está a punto de lanzar su tercer álbum de estudio. El próximo 7 de octubre, el productor lanzará Charlie con doce nuevos temas. Un trabajo que se ha hecho de rogar. Y es que, aunque Charlie ha estado lanzando música sin parar, lleva cuatro años sin sacar LP. ¡Un momento muy esperado por sus fans!

Con tanta alegría, el cantante no ha dejado de publicar una serie de fotos donde se muestra tal y como es. Literalmente. Vamos, que aparece semidesnudo. Esta misma semana compartía un selfie delante del espejo en ropa interior. Una imagen muy comentada por sus seguidores y seguidoras.

¡Pero no es la única foto que ha subido en sus redes sociales que deja poco a la imaginación! Este mismo miércoles, 7 de septiembre, Charlie ha compartido una foto en la que aparece totalmente desnudo. Se trata de una foto artística donde el cantante aparece columpiándose en plena naturaleza. Con la naturaleza como testigo, aparece increíble.

Se trata de una foto tomada por el artista Matthew Brookes, quien ha retratado a varias estrellas como Penélope Cruz, David Beckham o Robert Pattinson con su objetivo. Ahora es Charlie quien posa de espaldas para él.

Una foto muy comentada

What rhymes with Four (¿Qué rima con cuatro?) ha escrito el artista junto a la imagen en sus redes sociales. “More”, “Sore” o “Bro”, han sido solo algunas de las respuestas directas. Y es que parece que el artista nos está dando una pista de la letra de uno de sus próximo singles.

Pero el comentario más repetido en el post es el de “WTF, Charlie” seguido de los emojis de los fueguitos. Una reacción que representa a muchos de sus fans. ¡Y no nos extraña! Puede que todos estos desnudos tengan algo que ver con la nueva etapa musical de Charlie o quizá simplemente quiere mostrar orgulloso su cuerpo, ¡que para algo tenemos uno y somos libres de hacerlo!

Sea como sea, el lanzamiento del tercer álbum de Charlie está muy cerca. ¿Conseguirá el éxito de los anteriores?