Emocionante reencuentro de Rocío Carrasco y Sandra Barneda en televisión: “Estás distinta”

Rocío Carrasco comenzaba En el nombre de Rocío sola en plató enfrentándose a sus propias palabras, las que pronunció tan emocionada en su primer docureality que tanta repercusión tuvo y tanto dividió a la sociedad española.

Las lágrimas al borde de los ojos y cara de emoción recordando lo que ha supuesto su testimonio. Tras ese impactante comienzo que la propia protagonista veía en pantalla gigante, se abría una puerta para recibir a Sandra Barneda que toma el testigo de Carlota Corredera.

Las dos, vestidas con traje sastre, la presentadora en rojo y Rocío en negro, se reencontraban después de siete años. Se ponían la una frente a la otra mientras el público aplaudía y era Sandra la primera en romper el hielo.

El reencuentro

“Estoy esperando que se acabe la música para mirarte…siete años han pasado Rocío, siete años desde la última vez que coincidimos en un plató que no era este. Estás distinta, la vida nos ha pasado por encima a ti y a mí. Nos han pasado muchas cosas. Me alegro de que hables. Me alegro de estar aquí contigo. Y me alegro de poder compartir esta noche y otras que vamos a estar juntas”, empezaba diciendo Barneda.

“Amigas lo estamos fuera. Vamos a estar juntas aquí, no solo porque nos queremos, sino también porque vamos a hablar de muchas cosas que quieres hablar. Quieres completar un puzzle, un cubo de rubik. Muchos han hablado y falta que hables tú”, continuaba.

Y Rocío aseguraba que es lo que estaba dispuesta a hacer, pero antes de hacerlo, ambas se han fundido en un abrazo de esos que destilan emoción, cariño y fuerza para enfrentarse a un testimonio que no es fácil, pero que narra una vida.

Después de contar su historia en primera persona, ahora vuelve para poner en jaque a la familia Mohedano y a José Ortega Cano, el viudo de su madre, Rocío Jurado. Que tiemblen todos porque no está dispuesta a callarse nada. De momento, ya le ha pedido a Raquel Mosquera que le devuelva sus cosas.