Lara Álvarez prueba los camastros de ‘Pesadilla en El Paraíso’ y confirma que ya hay carpetas

Jimena de la Fronteras acoge en uno de sus rincones a los 16 concursantes de Pesadilla en El Paraíso. Todos ellos llegaron a Cádiz con la ilusión de vivir una nueva aventura y llegar a la final de este nuevo reality que volverá a poner a los famosos en situaciones adversas.

“En El Paraíso, 16 famosos tendrán que olvidarse de todos sus privilegios para poder despertarse de una de sus peores pesadillas. Sin agua caliente, ni luz, aislados de cualquier tipo de tecnología, los concursantes van a tener que trabajar muy unidos si quieren sobrevivir sin los lujos y las comodidades a los que están acostumbrados…”, explicaba Lara Álvarez mientras mostraba la habitación en la que dormirán.

La que será la presentadora de las galas de los jueves no dudaban en sentarse en una de las camas y su cara lo dice todo. “Viscolástica no es, no”, aseguraba tras comprobar su dureza. Seguro que más de uno pensará que casi era mejor la arena de las playas de Honduras.

No sólo tendrán una patente ausencia de comodidades, sino que tendrán que hacerse cargo del cuidado de los animales de la granja y llevar a cabo tareas de agricultura.

Capataz y guardés

Si en Supervivientes tenían a su líder que era inmune en las nominaciones, en este lugar tendrán un capataz. “Cada semana va a ser inmune y tomará decisiones que van a afectar de manera definitiva al resto de los concursantes”, aclara Lara sobre esta figura por la que lucharán todos cada semana.

Ese capataz dispondrá de una habitación con baño privado y una cómoda cama. Y lo mismo se convierte en el nidito de amor para más de uno. Y es que, como ya ha confirmado Lara, ya ha habido unos primeros acercamientos. “Esa cama va a dar muchos momentos”, le confirmaba Lara a Joaquín Prat en El programa de verano. Eso sí, de momento, no ha dado ningún nombre.

Todos querrán ser capataces para disfrutar de algunas comodidades y para poder influir en inmunes y nominados. Pero no será la única figura clave en este concurso.

El guardés se llama Antonio y el equipo ya le ha cogido muchísimo cariño. Será el encargado de ponerles pruebas semanales a los concursantes para mantener a los reyes de la granja como se merecen y no son ellos, sino los animales.

Lara ya ha admitido que en el poco tiempo que llevan han pasado calor, frío, hambre… pero, pese a todo, están entregados “al 300%”.

Este jueves podremos ver el arranque de este nuevo formato que promete.