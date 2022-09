Sonsoles Ónega reaparece en ‘El Hormiguero’ para aclarar cómo fue su salida de Mediaset y llegada a Atresmedia

El pasado julio nos sorprendió la noticia de que Sonsoles Ónega abandonaba Mediaset porque había fichado por Atresmedia. Terminó Ya es mediodía y dejó Ya son las ocho, los dos programas en los que comentaba la actualidad del día. No la habíamos vuelto a ver en televisión hasta ahora que ha reaparecido en El Hormiguero para contarle cómo fue todo a Pablo Motos y su público.

De hecho, fue el programa más visto del día en toda la televisión. Está visto que interesaban sus explicaciones. Relató que todo empezó el 1 de julio cuando recibió la llamada de la secretaria del director general de Atresmedia, Carlos Fernández Alonso. “Pensé que querían adaptar alguna novela mía", admitía.

Pero no, había otras intenciones. Finalmente, se reunieron en un hotel. “Tenemos un plan para ti”, recordaba. Le gustó el proyecto, pero pidió 48 horas para darle vueltas. “Así empezaron las 48 horas más angustiosas de mi vida. Pedí un tiempo para pensármelo y coincidió con el fin de semana del Orgullo Gay en Madrid. No olvido ningún detalle de aquellos días”, aseguraba.

“Primero porque no me lo esperaba, pensaba que nunca me iba a pasar. Segundo, la angustia de cómo se lo digo a mis jefes de los que sigo enamorada, porque es casi más duro que un divorcio. Y tercero en qué momento", enumeraba sobre los problemas que se planteó.

Se siente agradecida con la oportunidad que le ofreció Paolo Vasile, pero ya está incorporada a la cadena rival con un nuevo equipo con el que está encantada también. Presentará un programa de actualidad del que todavía no están perfilados todos los detalles.

Tiempos pasados

En su charla con Motos también ha recordado una de las etapas más importantes para ella como profesional. Reconoció que todo lo que ha aprendido sobre la profesión lo hizo entre el 2008 y el 2018 cuando cubría la información del Congreso de los Diputados. Allí ha lidiado con muchos políticos y aunque reconoce que todos son amables “porque al final nos necesitan”, ha dado nombres.

“Yo era reportera y estaba con el micrófono con lo cual, para mí, el más majo es el que se paraba a hablar con nosotros. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, siempre fue muy majo con la prensa y, además, tengo una cosa de ventaja, que me llamo como su mujer, entonces el hombre yo creo que tenía esa complicidad. Era muy gracioso porque le tocó toda la crisis de 2008 que estaba ahí, pero ellos no hablaban de crisis”, recordaba.

“El presidente Rajoy también, pero en el regate corto le costaba más funcionar. Al presidente Sánchez le he conocido de diputado, pero hemos vivido momentos apasionantes”, aseguraba.

De momento, tenemos que esperar para saber cuándo podremos volverla en pantalla.