Omar Montes sube a una abuela al escenario y lo que ocurre después ha revolucionado a los usuarios

Asistir a un concierto de Omar Montes es una fiesta asegurada, ya que aunque no sigas su carrera al pie del cañón, seguro que te conoces el 90% de sus canciones. Y es que el de Pan Bendito ha conseguido colocar muchos de sus lanzamientos en los puestos más altos de las listas de éxitos.

Pero lo que muchos desconocían es que asistir a un concierto de Omar Montes también es asistir a un evento repleto de sorpresas. Una de ellas se la ha llevado su público del Puerto de Santa María este 2 de septiembre.

Todo ocurrió cuando Omar invitó a una anciana sobre el escenario, que lo estaba dando todo en su concierto. Pero la cosa no quedó ahí. La señora aprovechó la ocasión para bailar el tema que estaba sonando: La Rubia con La Nueva Escuela.

Los asistentes del concierto no dudaron en inmortalizar el momentazo que estaban viviendo en directo y compartirlo posteriormente en redes sociales, donde los usuarios han inundado la publicación de reacciones de todo tipo. ¡Ojalá tener la energía de la señora a esa edad!

"Si de mayor no soy así, no quiero ser mayor", dice una seguidora. "Nosotros dentro de 40 años", añade otra. Incluso ha aparecido su nieta entre los comentarios. "Es mi abuela!! La mejor la más marchosa lo mejor que hicieron era subirla", declara Blanca en el vídeo de TikTok.

Todo lo contrario ocurrió hace unos días en otro de sus conciertos, donde uno de los asistentes tiró un mechero a Omar y este no dudó en subirlo al escenario para aclarar la situación violenta que se estaba viviendo. "A ver, chavales, tranquilos. Me ha tirado un mechero sin ánimo de hacerme daño. Lo ha hecho sin quierer y, por eso, le vamos a perdonar. Es bonito perdonar. No pasa nada. Guárdate el mechero y pórtate bien", declaró el madrileño.

Como mencionamos en líneas anteriores, está claro que nunca sabes lo que puedes encontrarte en un concierto de Omar Montes, pero lo importante es ir para disfrutar y darlo todo con todas y cada una de sus canciones. ¿Alguna vez has vivido uno?