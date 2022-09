Anabel Pantoja se pronuncia sobre el efecto rebote tras perder 13 kilos en ‘Supervivientes’

Si hay una cosa que es unánime en todos los concursantes de Supervivientes es que, tras vivir una experiencia tan extrema, todos acaban perdiendo algo de peso. Unos más que otros y es que la cantidad depende de la constitución previa con la que cada uno llegue a Honduras y la facilidad o no que tenga para perder peso. Porque, lo que está claro, es que todos pasan hambre.

Raro es el que se mira al espejo una vez expulsado y no se queda con la boca abierta al redescubrir su aspecto físico. Es la mejor operación bikini de cara al verano y bien lo sabe Anabel Pantoja que cerró el concurso con 13 kilos menos.

Llegó a España encantada con su nuevo cuerpo que no dudó en lucir todo lo que pudo. Pero claro, si hay algo que le gusta a la andaluza, es disfrutar de la comida y este verano lo ha hecho a lo grande, sobre todo, después de todas las privaciones que tuvo en el concurso.

Efecto rebote

Cada vez que echamos un vistazo a sus stories la vemos comer algo. En las últimas horas nos mostraba un plato de macarrones con queso, unos bocatas de panceta o un Yulen preparando un mollete de jamón serrano en las calles sevillanas.

Y claro, así, el efecto rebote es inevitable. Claro que ella sabe reírse de su aumento de peso que, de momento, ha sido solo de tres kilos. No ha dudado en compartir su peso actual.

“Ayer me estuve pesando en el gimnasio y nada, peso 59.700”, informaba con mucho sentido del humor. Y es que no es algo que le quite el sueño. Lo que no puede dudarse es que se mantiene en forma. Porque si hace muchas publicaciones de comida, también las hace de sus rutinas en el gimnasio. Ha vuelto dispuesta a cuidarse y seguir luciendo cuerpo.

"He engordado como unos tres kilos desde que saliera de la isla", aseguraba en sus redes tirando de ironía, "no entiendo por qué".