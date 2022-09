Muere la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años

Es la noticia que a muchos les cuesta creer. La reina Isabel II de Inglaterra ha fallecido este 8 de septiembre a los 96 años. Así lo ha comunicado el Palacio de Buckingham a través de su página web oficial, lo que ha sembrado el luto, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo.

Ya se percibía cierta agitación hacía unas horas cuando el Palacio de Buckingham emitía un comunicado en el que advertían que los doctores estaban “preocupados” por la salud de la reina y que, por tanto, iba a estar bajo supervisión médica. De hecho, no tardó en cancelar los diversos compromisos de su agenda. Tras ser informados, sus hijos y el resto de familiares se trasladaron hasta el Castillo de Balmoral, en Escocia, el que ella consideraba su verdadero hogar.

Al parecer, la monarca comenzó a perder movilidad tras superar el COVID-19, por lo que no se separaba de su bastón. Tras enterarse del empeoramiento de la salud de la reina, la recién nombrada primera ministra del Reino Unido Liz Truss, no dudó en mostrar su desasosiego. “Todo el país está profundamente preocupado por las noticias desde el Palacio de Buckingham”, declaraba.

El fallecimiento de la reina marca, sin duda, un antes y un después en la historia del mundo. Con más de 70 años de reinado a sus espaldas, deja un legado que cae en manos hereditariamente de su hijo Carlos. Hijo que hace un año y varios meses perdió también a su padre, el Duque de Edimburgo, lo que a Isabel sin duda le ocasionó una profunda tristeza.

El mundo está agitado tras su pérdida, y es que Isabel ha sido, sin duda, una de las mayores monarcas de la historia del mundo. En 1947, durante el discurso de su 21º cumpleaños, la monarca dejó claro a los británicos que durante toda su vida, fuese corta o larga, iba a estar a su servicio. Y así ha sido.

La música e Isabel

En cierta medida, la música también ha formado parte de la vida de Lilibeth. Además de haber recibido a numerosas leyendas de la industria, como son Queen, The Beatles y One Direction, entre otros, algunos de sus allegados compartieron con la BBC una lista con algunas de sus canciones favoritas como regalo de cumpleaños. Una lista que demuestra que en los gustos de la monarca reinaban los musicales. Showboat, Oklahoma! y Annie Get Your Gun son algunos de ellos. También encontramos Cheek To Cheek de Fred Astaire, The White Cliffs Of Dover de Vera Lynn y Leaning on a Lamp-post de George Formby, entre otros.

Ahora más que nunca, los británicos ondean sus banderas y se despiden para siempre de su reina.