Nostradamus y la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra, ¿una profecía que se cumple?

Las profecías de Nostradamus son un clásico de los inicios de cada año y este 2022, en LOS40 no fallamos. Cuando todavía era 3 de enero publicamos en este mimo medio un artículo en el que recogíamos todo lo que este supuesto adivino llamado realmente Michel de Notre-Dame, pero mundialmente conocido como Nostradamus, había anotado en su obra Les Prophéties (Las Profecías) sobre todo lo que nos depararía 2022.

Entonces, la pandemia de coronavirus todavía tenía a la sociedad de gran parte del mundo a medio gas y con el ánimo bajo, por lo que las malas noticias no eran bien recibidas. Sin embargo, al recabar las profecías de Nostradamus para el año que acababa de entrar las noticias no parecían ser nada buenas.

Nostradamus predijo una crisis económica global —¿la derivada de la guerra de Ucrania? ¿Quién sabe?—; advirtió de lo que muchos han interpretado como los efectos del calentamiento global sobre la Tierra con las palabras 'Como el sol, la cabeza quemará el mar resplandeciente: Los peces vivos del Mar Negro estarán a punto de hervir. Cuando Rodas y Génova. Medio hambriento será. La gente local para cortarlos trabajará duro'; planteó la posibilidad de que la Unión Europea se desquebrajase; aseguró que la inteligencia artificial supondría una gran revolución; predijo la invasión de una gran ciudad, y, por último, llegó a la conclusión que hoy nos perturba: en 2022 un gran líder caería y otro sería puesto en su lugar.

"La muerte repentina del primer personaje, será cambiado y pondrán a otro en su reino"

"La muerte repentina del primer personaje, será cambiado y pondrán a otro en su reino", sostuvo exactamente Nostradamus en su libro de profecías, nombrando de forma directa a un "reino" que hoy, los más supersticiosos dirán que es el de Inglaterra.

¿El primer personaje o la Reina de Inglaterra?

Cuando a principios de 2022 los curiosos del mundo entero volvieron a a mostrar su interés por las profecías de Nostradamus, el margen de interpretación de esta última frase parecía ámplio. Se trataba del "primer personaje", por lo que podía referirse a cualquier tipo de líder: espiritual, musical e incluso político, algo, esto último, por lo que se decantaron muchos al hacer su propia letura de las palabras selladas en Les Prophéties.

El estado de salud de la Reina de Inglaterra ya era delicado entonces y muchos pensaron en ella al leer esta profecía que ahora, bajo el punto de vista de los que veneran a este francés, ha resultado hacerse realidad cuando este 8 de septiembre de 2022 el mundo entero se ha estremecido con la noticia de su fallecimiento a los 96 años de edad.

Pero ¿realmente Nostradamus fue capaz de predecir una muerte tan concreta? Nosotros no tenemos la respuesta a esa pregunta. Sin embargo, lo que es innegable es que pensar en defunción la gran monarca británica no era dífícil a fecha de enero de 2022, cuando un gran número de medios se hicieron eco de las predicciones que el astrólogo hizo en 1555. Isabel II llevaba ya entonces varios meses muy delicada de salud. Sus intervenciones públicas se habían ido reduciendo mucho en los últimos meses y desde que en abril de 2021 su marido, Felipe de Edimburgo, falleciese a los 99 años, la reina no parecía ser capaz de remontar.

Finalmente, la reina ha perdido la vida este jueves en el palacio de Balmoral, una residencia a la que tenía un cariño especial y lo ha hecho rodeada de los suyos, entre quienes no ha faltado su hijo Carlos. El hombre, que, haciendo un paralelismo con lo que Nostradamus escribió, "será puesto" en un reino que le ha pertenecido a Isabel durante nada más y nada menos que 70 años y en el que sin duda alguna, ha dejado su huella.