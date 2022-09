Alba Carrillo comparte su vuelta al cole y la de su hijo, que no tienen nada que ver

Esta semana muchas familias están volcadas en la vuelta al cole de sus hijos. Algunos empezaron ayer, otros lo hacen ya hoy jueves. El caso es que las mochilas ya están preparadas y las redes se han llenado de imágenes de ese gran día.

A Alba Carrillo le ha tocado esta mañana. “Vuelta al cole🎒🍏 y yo, vuelta a los entrenos mañaneros 🏋🏼‍♀️”, compartía en su Instagram para dejar claro lo que hace cuando su hijo se marcha a la escuela.

“Todos los años, sin excepción, me emociono este día. Recuerdo cuando me le dieron al nacer que no sabía hacer nada y veo todo lo que ha conquistado en estos años y me siento taaaaan orgullosa…🫠🤤😍”, analizaba sobre el paso del tiempo y lo rápido que transcurre cuando tienes niños en casa.

El hijo que comparte con Fonsi Nieto nos muestra su mochila personalizada con su nombre, Lucas, y, como ocurre con la fotografía del mismo momento que ha compartido Paula Echevarría de su hijo, no se le ve la cara.

Una mañana de nervios

“Hemos llegado una hora antes, sin que sirva de precedente ⏰, porque a las 6 estábamos como 🦉🦉 de la emoción y los nervios! (a quién habrá salido 🙄😅) Ya secundaria! 📚”, informaba sobre lo ocurrido esta mañana.

Lucas ya empieza una nueva etapa escolar en 1º de la ESO, un comienzo de instituto que pone de los nervios tanto a alumnos como a padres y Alba no iba a ser una excepción. Tal vez le haya venido bien salir a correr después de dejar al niño en clase.

“Qué outfit más chulo!”, comentaba Nuria Marín sobre el conjunto azul que se ha puesto para hacer ejercicio. “Vamos loquitas!!💘💘”, añadía Estela Grande conocedora de lo que supone ser madre.

Ahora tenemos un curso por delante de rutinas y tareas mientras esperamos que vuelva de nuevo el verano.