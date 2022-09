Adara Molinero ya ha vivido el primer día de cole de su hijo: “Ha sido increíble”

Adara Molinero tiene un hijo con Hugo Sierra. El pequeño Martín ya ha crecido y ha llegado el momento de debutar en el cole. La influencer ha vivido su primer día, como muchas otras madres, y ha contado, en redes sociales, cómo ha sido la experiencia.

"Estaba emocionadísima y tengo que deciros que ha sido increíble. Ojalá, cuando yo era pequeña, me hubieran podido acompañar en mi primer día, porque suele ser un poquito traumático, en plan ‘hola, ¿qué hago aquí?’, para ellos", contaba en sus stories.

Parece que todo ha ido bien con su niño que debutaba en el cole justo después de que su padre sufriera un accidente de moto en Palma de Mallorca. Afortunadamente todo quedó en un susto. Mientras, su ex vivía un momento importante de su pequeño.

Un colegio diferente

No ha desvelado el nombre del colegio al que lleva a Martín, pero sí ha asegurado que “es bastante diferente”. A muchos padres les cuesta elegir el centro adecuado para sus hijos, pero ella finalmente, encontró el que le convencía.

"No sabéis lo que me costó encontrar colegio, decidirme. Estuve mirando un montón, estuve informándome, estuve investigando hasta que encontré este y hoy, cuando he estado allí y he visto todo, cuando he visto cómo funcionaban, he dicho: 'Olé, qué bien has elegido'", confesaba Adara.

Todo hace pensar que no se trata de un colegio público, sino de uno privado con su propio sistema educativo. De ahí que Adara haya explicado que "no tienen notas y me parece algo increíble". Una evaluación con cifras que a muchos niños puede llegar a estresarles.

Ahora empieza una nueva etapa tanto para el niño como para ella, que eso de tener hijos en el cole, también supone una tarea extra para los padres.

A diferencia de lo que han hecho otras celebs, Adara ha prescindido de mostrar a su hijo con la mochila en su primer día de cole. Ella, de momento, prefiere mantenerle en el más absoluto anonimato.