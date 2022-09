“Colecciono cráneos”: La tétrica afición de un invitado en 'First Dates' deja sin habla a Lidia Torrent

First Dates ha arrancado con una nueva entrega, que no ha pasado desapercibida para los espectadores. Todo parece indicar que esta temporada vendrá pisando fuerte. El programa de citas de Cuatro, presentado por Carlos Sobera, ha reunido a diversos invitados dispuestos a todo para conseguir pasar un rato agradable y sí, también, algo más.

Uno de los momentos más épicos de la noche lo ha protagonizado Little Sunchine, un invitado de lo más peculiar que ha venido a First Dates con ganas de jugar mientras conocía a alguien. El chico ha cruzado las puertas del restuarante de Cuatro confesando que su mayor afición es “coleccionar cráneos” y que su mayor deseo es practicar sexo dentro de un “concesionario”. Pese a que estas palabras han dejado con la boca abierta a Lidia Torrent, la encargada de recibirle, este no ha parado de rajar abiertamente sobre sí mismo. Eso sí, seguramente a todos los espectadores se nos han ido los ojos a lo mismo: su atuendo.

Para esto, el joven contaba con su propia historia. “Mi look es la consecuencia de tener traumas infantiles, supongo porque no me acuerdo. La gente cambia y yo me estanco en como vivía Drácula”, ha explicado a Lidia Torrent y Matías, que nuevamente han mostrado su cara de sorpresa. Con esta insólita confesión, el chico dejaba claro que no era un tío normal. Algo que hemos terminado confirmando segundos más tarde, al escuchar que es un tipo al que le encanta alimentarse de las desgracias de todos. Todo un personaje, ¡sí!

Lidia que seguía sin dar crédito a nada, no ha querido desaprovechar la oportunidad de preguntarle por su particular afición: "¿Qué te ha pasado para coleccionar eso?". El chico no ha dudado en resolverle la duda, pero no sabemos si la respuesta ha empeorado aún más la situación porque ha acabado confirmando que muy cuerdo no está. “Es como la joya de la corona para mí, que hago taxidermia y colecciono huesos. Tengo un congelador lleno de cadáveres de animales donados”, ha declarado.

El patinazo geográfico

Tras su pequeña presentación, por fin ha podido conocer a la que ha sido su cita, Elena, que se ha quedado bastante impresionada al conocerle. Tras el saludo protocolario y algún que otro chascarrillo, ambos se han dirigido a la mesa para cenar y ahí Little Sunchine ha vuelto a protagonizar otro momentazo. Esta vez ha tenido que ver con sus nefastos conocimientos geográficos, al no saber ubicar a Ciudad Real en el mapa político.

Después de hacer un repaso por sus gustos y “extrañas” aficiones, Elena no sabemos si presa de la locura o no, ha decidido darle una oportunidad y seguir conociéndole fuera de las puertas del restaurante. No sabemos si es un efecto que le durará poco o mucho tiempo, pero lo que sí estamos seguros es que ese segundo encuentro será decisivo.