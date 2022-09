“No pega conmigo”: Un invitado se marca una nueva versión de ‘Novio a la fuga” y desata el enfado de su cita

First Dates ha arrancado su nueva temporada por todo lo alto. Tras el parón de verano, el programa de citas de Cuatro, conducido por Carlos Sobera, ha preparado un casting que dará mucho qué hablar en los próximos meses. Sí, han puesto toda la carne en el asador porque muchos vienen pisando fuerte y no precisamente para seducir a su cita.

Esto es exactamente lo que ha pasado entre Blanca (79 años) y Emilio (80 años), que han cruzado las puertas del restaurante más conocido de la televisión, First Dates, con las ganas de conocer a alguien. Allí, les esperaba Lidia Torrent que ha sido la encargada de darles la bienvenida. Todo parecía que podía encajar y que la chispa podría prenderse en cualquier momento, pero nadie se ha imaginado todo lo que iba a suceder segundos después.

Sus presentaciones auguraban un bonito encuentro, pero pronto hemos descubierto que esas chispas han acabado saltando y no precisamente para bien. Blanca, que ya ha venido curtida de experiencias y sabiduría, tenía claro que no se dejaría engatusar fácilmente. Por su parte, Emilio dejaba claro que no iba a dar su brazo a torcer si su cita no cumplía sus expectativas: “Me gustan las mujeres con clase, que sean guapas y que se arreglen”.

La cita que ha durado solo unos segundos

EMILIO, ¡maleducado!

Un hombre que carece de educación

Nada más verse, ambos se han saludado educadamente, pero Emilio, sin poder remediarlo, ha mostrado una cara de decepción. Algo de lo que se han percatado Lidia Torrent y Matías, que ingenuamente le han preguntado si se encontraba bien. Este, un tanto inquieto, ha confesado que sí lo estaba, pero que se sentía “defraudado” con el programa porque la mujer “no pegaba” con él.

Sin casi mediar una palabra con su cita e incluso, antes de pedirle la bebida a Matías, Emilio se ha levantado muy predispuesto para pedirle a Lidia que cancelase la cita. Esta, muy preocupada por su estado de salud, ha querido asegurarse nuevamenter si se encontraba indispuesto. Este ha negado con la cabeza y Lidia le ha invitado a darla una oportunidad.

Emilio ha continuado en sus treces y ha mostrado que de un momento a uno podría salir corriendo del restaurante: “A mí me gustan las mujeres de 50 años”. Seguidamente, se ha dirigido a Blanca para despedirse y decirle que se marchaba argumentando que no iban a encajar. Y así es como el invitado ha protagonizado un plantón en toda regla dejando a todos los presentes de piedra.

Finalmente, Lidia ha acompañado a este hasta la puerta y él con un tono ya arrogante le ha explicado que no pegaba con ella. La joven le ha reprochado su actitud y le ha invitado a hacer las cosas con más educación y respeto. Tras cerrar la puerta y con un gesto de sorpresa, Torrent se ha acercado a Blanca para comentarle que será nuevamente invitada al programa a disfrutar de la velada que se merece.

Blanca se empodera

La de Toledo se ha ido con una sensación agridulce, aunque ya al final ha conseguido mostrar parte de su carácter. “Se verá muy guapo para rechazarme de esa manera, pero él se lo ha perdido”, ha confesado ante los micrófonos del programa. A continuación, ella misma se ha empoderado y ha asegurado que irá a por “otra cosa mariposa”.