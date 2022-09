El periodista Jesús Quintero, ingresado en un asilo desde hace unos días

Jesús Quintero es más conocido por mucho como ‘el loco de la colina’, un periodista de 82 años que ha desarrollado su profesión en radio y televisión durante muchos años dejando poso con su particular carácter y forma de comunicar. Hace tiempo que no sabíamos nada de él, pero José Antonio León ha desvelado cuál es su paradero.

Al parecer, el periodista lleva unos días internado en la Fundación Asilo Nuestra Señora de los Remedios, en Ubrique, Cádiz. “No quería la familia que se contara absolutamente nada hasta dentro de un par de días, así nos lo han pedido. Yo les he dicho, ‘bueno, nuestra información la tienen nuestros compañeros de investigación desde hace varias semanas’. Finalmente yo he podido hoy confirmarla”, comentaba el reportero de Sálvame.

Aunque la familia se mostraba reacia en un principio, finalmente ha querido compartir un comunicado dando las explicaciones necesarias para parar cualquier tipo de especulación.

El comunicado familiar

Ha sido el propio reportero el que ha leído el comunicado durante su conexión: "Tras la aparición de algunas complicaciones médicas, que requieren atención profesional y especializada, el periodista Jesús Quintero, creador de múltiples formatos de radio y televisión, ingresó los pasados días en la residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, donde, además de estar arropado por sus familiares más allegados, recibe el tratamiento necesario para su recuperación”.

La familia también ha querido hacer una petición a través de ese comunicado: “En su deseo y su familia, que en cuanto sus condiciones de salud lo permitan pueda regresar a su vivienda. Agradeciendo las muestras de preocupación y aprecio recibidas por muchos españoles en estos días. Rogamos el máximo respeto a su intimidad en estos momentos con el objetivo de facilitar su rápida mejoría".

Gemma López ha querido saber por qué el periodista había acabado en Ubrique y José Antonio ha explicado que es muy amigo de El turronero y que vivía en San Juan del Puerto donde parecía no estar pasando su mejor momento económico y el centro en el que se encuentra ahora está a tres horas.

Desde aquí le deseamos una pronta mejoría.