El sillón de cuatro cifras de Belén Esteban en ‘Sálvame’ ha dado mucho que hablar

Belén Esteban ha vuelto a Sálvame tras el accidente que sufrió antes del verano intentando emular una de las pruebas de Supervivientes. Se destrozó la pierna y ha pasado muy malos meses de recuperación. Pero parece que eso empieza a quedar en el pasado.

Y decimos que empieza porque todavía no está del todo recuperada. Por eso la cúpula ha decidido tener un detalle con ella y ha cambiado su silla en el programa. Y no nos referimos a que le haya dado su puesto a otro colaborador, si no que le ha comprado un sillón especial para ella, literal.

En el último programa aparecía con la pierna vendada y reclinada en un sillón negro de cuero mientras sus compañeros seguían en la silla de siempre. Pero hay una explicación y es que la colaboradora necesita tener la pierna en alto. Este sillón es reclinable y parece que bastante cómodo.

En estos meses de recuperación hemos podido ver en las distintas imágenes que ha compartido Belén que tiene uno similar en su casa. Y es que el programa es lo bastante largo como para tener consideraciones de este tipo.

El sillón más famoso

Por eso el programa no ha tenido dudas a la hora de invertir en uno para su colaboradora estrella y se ha gastado unos 1200 euros en él, que es lo que cuesta. Todo sea porque siga en pantalla mientras sigue mejorando.

Y claro, semejante estampa ha generado muchos comentarios en redes sociales. Muchos se han reído de la estampa, mientras otros han criticado esta última extravagancia del programa.

Eso sí, si este sillón sirve para tener a Belén de nuevo hablando de su amiga Anabel Pantoja y su pareja Yulen Pereira, de los políticos o de sus nuevos compañeros… Bienvenido sea. Porque si hay algo que no ha cambiado este accidente es la forma de expresarse de Belén que sigue mostrando una total ausencia de filtros.