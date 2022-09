Mario Cimarro (Juan Reyes en ‘Pasión de gavilanes’) ha mostrado la primera foto de su hija Briana

La llegada de la segunda temporada de Pasión de gavilanes nos ha devuelto a la actualidad a unos actores que engancharon a millones de personas cuando se estrenó la primera. La telenovela colombiana fue todo un fenómeno de masas que aumentó la popularidad de todo su elenco.

Muchos se enamoraron de los hermanos Reyes con Juan, el hermano mayor, al frente al que daba vida Mario Cimarro. El actor acaba de convertirse en papá. Hace una semana anunciaba el nacimiento de su hija Briana junto a la modelo Broni Gregus.

“Briana tú también harás los días brillar....y el corazón del tiempo sin medida, medirse a sí mismo en tu luz 31 Agosto 2022”, compartía el día de su nacimiento.

La primera imagen

Ha dejado pasar unos días para mostrarnos su primera imagen en la que, por cierto, no podemos verle la carita. Ha optado por un vídeo artístico con las manos de la pequeña y sus papás.

Ya nos había mostrado la salida del hospital, la cunita rosa de la pequeña, pero todavía no habíamos podido verla ahora. “En tu día vamos a llenar todos los espacios con poesía. Que no se quede ni el más mínimo rincón sin metáforas. Tú, existencia angelical, yo, selva de versos festejándote sin parar y sin medida. Happy First week hija mía!!! Feliz primera semana!!! ✨❤️👼❤️✨🎉🍾 🎁 🎂 🎈”, escribía tras su primera semana de vida.

Muchos compañeros de la serie han querido mandarle comentarios en estos momentos tan especiales para él.

Paola Rey (Jiimena Elizondo): Felicidades 🥰🥰🥰🥰

Kristina Lilley (Gabriela Elizondo): 😍😍😍😍😍😍

Natasha Klauss (Sarita Elizondo): Felicidades mi bello y besos a la hermosa mamá ❤️

Lorena Meritano (Dínora Rosales): ❤️❤️❤️❤️

Para ambos es la primera experiencia como padres y están disfrutando del momento. En Pasión de gavilanes le hemos convertido en padre de Juan David y los mellizos y non sabemos si habrá tomado nota de algo para su labor en este campo ahora en la vida real. Lo que está claro es que se le cae la baba con su pequeña.

Ahora falta saber si fijarán una fecha para la boda, un deseo que ya han manifestado en alguna ocasión y que todavía no se ha dado.