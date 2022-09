Jesús Navarro (Reik): “Seguimos buscando formas de entretenernos y de entretener a la gente”

Reik lleva casi 20 años haciéndonos disfrutar con su música, por lo que podemos decir que, prácticamente, han tocado todos los palos: desde el pop mexicano más local hasta el reggaetón más internacional. Eso sí, sin perder la esencia que les caracteriza. Aún así, la banda sigue renovándose y reinventándose en una industria que se mueve a una velocidad vertiginosa.

Con motivo del lanzamiento de 5 estrellas, su última canción junto a Sech, una de las voces más potentes de la escena urbana y latina, hemos charlado con Jesús Navarro, vocalista del grupo para que nos cuente todos los detalles sobre esta colaboración y los planes de futuro de Reik.

El pasado 14 de agosto, Jesús fue invitado a la Gala Starlite de Marbella, que reunió a gran variedad de celebrities del panorama nacional e internacional. Desafortunadamente, no pudo ir. "Al final no pude estar, estaba muy emocionado de participar pero lamentablemente por causas de fuerza mayor me tocó quedarme a este lado del mundo", nos ha confesado. De todos modos, le hemos preguntado por una futura visita a nuestro país. ¿Estará España entre sus próximas paradas? ¡Sigue leyendo y entérate de todo lo que nos ha dicho!

Pregunta (P): ¿Cómo surge colaborar con Sech?

Respuesta (R): Nosotros somos muy fans de Sech desde que apareció en la escena musical hace ya varios años. Creo que una de las cosas más lindas de ser una banda longeva como lo somos nosotros es poder ver a estos nuevos talentos aparecer y desarrollarse. Y, de pronto, tener la habilidad de levantar el teléfono y hacerles una llamada -que te digan que sí es otra cosa, pero al menos poderlos contactar-.

A Sech desde que lo conocimos hubo una química y un interés inmediato por trabajar juntos. Fue una de esas veces en las que, también con los años, uno va aprendiendo que hay que cuidar los cartuchos por decirlo de alguna manera. Es decir, no queríamos hacer cualquier canción con él. De hecho, nos habíamos juntado un par de veces a escribir y no nos terminaba de convencer hasta que encontramos esta canción, que hicieron Edgar Barrera y Elena Rose, que son dos de los mejores compositores trabajando en mi opinión 'ahorita'. Y cuando terminamos sentíamos que tenía mucha magia y que teníamos que aprovecharlo con alguien que fuera a cantarla y a interpretarla de una forma diferente y le encantó. Afortunadamente, unos pocos meses después estamos aquí.

P: ¿Cómo ha sido trabajar juntos?

R: La canción no la grabamos juntos porque, en realidad, lo que tenemos en común es que trabajamos muy seguido justo con Edgar. Yo la grabé cuando la escribimos y eso fue varios meses antes de que Sech la escuchara y trabajara en ella. Su parte fue completamente escrita por él, lo cual creo que también le da un flow diferente y aporta, porque no solamente suena a Reik.

No queríamos hacer cualquier canción con Sech

P: ¿Por qué apostar por lanzar una balada pop, precisamente ahora que la escena urbana sigue encabezando las listas de éxitos?

R: Justo por eso. Creo hay un montón de reggaetón ahí afuera y mucha música urbana, lo cual está increíble. Pero creo que llegó un punto que está pasando un poco lo que pasó en México y Latinoamérica con la balada pop. De pronto había un momento donde solo había eso, casi casi. Y el mismo público empieza a querer otras cosas. Es lo que sentimos que está sucediendo ahora. Hemos disfrutado mucho nuestra participación y nuestra entrada en la música urbana y solo hemos recibido amor desde el público que lo escucha hasta la gente que lo hace, los productores y los artistas. Ha sido, de veras, muy divertido pero también es interesante pensar que hay esos exponentes que están haciendo cosas diferentes que no necesariamente es la música urbana tradicional.

Y es una balada pop pero viene también con rollos medio R&B, y el hecho de que esté Sech le mete un flow menos mexicano -no en un mal sentido; es decir, que no solo suena a nosotros-. Suena a un track un poco más global con una visión un poco más abierta.

P: Si no he contado mal, es la octava colaboración que sacáis este 2022. ¿Formarán parte de un proyecto más grande?

R: Sí, definitvamente. Ahora estamos justo trabajando en cómo englobar lo que hemos hecho estos últimos meses y lo que viene para darle un poco de posibilidad y también poderlo llevar a un concepto de gira, que es lo que seguirá el año que viene con algo de suerte.

Pero en realidad para nosotros ha sido un rollo ir adaptándonos, porque empezamos en un mundo donde se vendían discos. De pronto cambian las reglas y uno va sacando música conforme la va haciendo y luego encuentras la manera de generar un concepto alrededor de la música para presentar en vivo. Hemos platicado mucho del año que viene, de empezar y sacar un concepto completamente nuevo desde el inicio con un solo sentido, imagen, etc. Pero por lo pronto, viene mucha más música por nuestra parte.

P: ¿Qué detalles nos puedes adelantar del próximo álbum?

R: Vamos a estar colaborando con varios intérpretes de la música regional de Latinoamérica: de México, de Colombia... que eso va a ser una experiencia muy interesante. Estamos trabajando con un par de artistas que fueran inesperados…Nada que pueda adelantar tanto. Seguimos buscando formas de entretenernos y de entretener a la gente.

Viene mucha más música por nuestra parte

P: ¿Qué planes hay para Reik de aquí a final de año?

R: Estamos en el proceso de hacer mucha música. Estamos escribiendo, estamos grabando, estamos produciendo, grabando vídeos... Alineando todo lo que se viene en los próximos meses y lo que será el inicio de nuestro próximo año. Y ya empezando al próximo año estaremos haciendo algunas giras.

P: ¿Y cuando visitaréis España?

R: Ojalá que pronto. No tenemos fecha concreta aún. Estoy seguro de que el año que viene estaremos por allá. A ver si alcanzamos a dar una vuelta pequeña para hacer un poco de promo este año, pero la verdad es que el calendario está cada vez más complicado, así que no tengo idea.

P: ¿Qué es lo que más os gusta de nuestro país?

R: Hay muy poco que no me gusta, eh. Me encanta la gente… Eso lo primero. Es una forma de ser muy peculiar. No digo que todos sean iguales -igual que los mexicanos varían por regiones-, pero en general es una forma de hablar y de llevarse y de reírse muy peculiar y muy divertida. Luego, Madrid me parece de las mejores ciudades, -yo soy muy, muy de ciudad- y me parece una super ciudad. La comida también me gusta... La historia que compartimos. Me gusta mucho la historia, no diría que soy un obsesivo de la historia pero me gusta mucho ir de museos a ver cosillas interesantes y siempre recordar un poco de cómo venimos de más o menos lo mismo y todo lo que tenemos en común.

P: Entre vuestros últimos posts en Instagram, habéis combinado este 5 estrellas con una escena de una serie de Prime Video. ¿Os gustaría volver a poner la banda sonora a algún film o serie?

R: ¡Claro! Siempre estamos abiertos a colaborar. A lo largo de los varios años hemos tenido la oportunidad de trabajar en un sinfin producciones y como te digo siempre estamos abiertos y felices de hacerlo de nuevo. Estaría bien padre trabajar de cerca con el equipo de producción de la película para crear las canciones de cero.