Día Internacional de la Belleza: 7 artistas que defienden el Body Positive y los cuerpos naturales

Este 9 de septiembre de conmemora el Día Internacional de la Belleza, una celebración muy importante en estos momentos en los que el photoshop, el maquillaje o los cuerpos de las modelos se han normalizado. Las redes sociales son, en muchas ocasiones, las culpables de los comentarios negativos que reciben tanto mujeres como hombres por no tener “cuerpos normativos”. Esta es una de las razones por las que muchas personas acaban teniendo problemas de salud físicas y mentales.

Por todo ello, para celebrar este día vamos a recordar a algunas de las artistas que usan su popularidad para reivindicar que cada cuerpo es único a pesar de las diferencias que puedan existir. Muchas de ellas se ponen como ejemplo para mostrar que nadie es perfecto y que tenemos que querernos como somos.

1. Selena Gómez

Hace unas semanas, la cantante estuvo en el punto de mira por un vídeo en el que mostraba su cuerpo tal y como era. Sin posturas raras para parecer más delgada, Selena aparecía sentada en biquini mientras una voz le dice que “meta barriga”. “No voy a esconder nada, las barrigas reales están de vuelta”, le contestaba la artista.

Las imágenes se hicieron virales en cuestión de horas, consiguiendo multitud de comentarios: “Eres la mujer más preciosa del mundo", "mi gran motivación", "todos los cuerpos son bonitos tal y como son", decían algunos. Gracias a Selena Gómez, muchas mujeres se sienten poderosas y han aprendido a querer su cuerpo tal y como es.

2. Lola Índigo

La granaína también usa las redes sociales para mostrar que su cuerpo, a pesar de las campañas publicitarias donde se ve perfecto, también tiene defectos y le da igual. En su documental contó los momentos en los que tuvo problemas de salud por querer estar delgada para ser aceptada en diversos trabajos.

Más tarde, en un evento que organizó Caixa Bank junto a Elle pudo contar en primera persona el discurso de empoderamiento femenino que lanza a sus seguidores: “Yo era la oveja negra, la rara de mi pueblo…y ahora me vienen niñas con TCA y me dicen que las he ayudado”.

3. Demi Lovato

Demi ha sido criticada en numerosas ocasiones por su peso o su aspecto y se ha convertido en una de las principales artistas que difunden el Body Positive. En su vida ha lidiado con trastornos alimenticios, pero gracias a su esfuerzo ha podido vencerlos a todos.

Después de superar sus problemas de adicción ha comenzado una nueva etapa en la que se ha liberado de todos los tapujos y se siente segura con ella misma: “Cualquier tamaño, cualquier forma, cualquier género. Estoy sudada y no me veo tan glamurosa en este momento, pero, joder, me siento increíble y publicar esto me da poder porque me gusta esta foto donde me siento sexy, y también puedo defenderme de cualquiera que intente atacarme”, defendió cuando subió un post en el gimnasio.

4. Rihanna

Como le ha sucedido a multitud de artistas, Rihanna ha sido criticado por los cambios en su cuerpo y su subida de peso, pero a ella, lejos de ofenderse, se sintió poderosas por cómo era y cómo se sentía. Además, dejó un mensaje para todas las mujeres que la seguían: “El mayor error que podemos cometer como mujeres es comenzar a compararnos con otras mujeres”.

En una entrevista para Vogue habló sobre los comentarios negativos que recibía: “Te tienes que reír de ti mismo, sinceramente. O sea, sé cuándo tener un día de saltarse la dieta y cuándo tengo que perder peso. Acepto todos los tipos de cuerpos. No soy una chica de Victoria Secret, pero aun así me siento muy guapa y segura en mi lencería".

Tras su actuación en la Super Bowl en 2017, la cantante recibió múltiples críticas acerca de su cuerpo y, a pesar de lo que decían, siempre mostró un mensaje de apoyo a las diferencias en la belleza. Tras el show no se quedó callada y mostró lo que pensaba: “He escuchado que mi físico ha sido tema de conversación, así que me gustaría deciros que estoy orgullosa de mi cuerpo y que vosotros también deberíais estarlo del vuestro", explicó.

Además, añadió que cada uno tiene que querer su cuerpo cómo es y que nadie tiene que decir lo contrario: "No importa quién seas. Podría darte un millón de razones para demostrar que no necesitas servir a alguien o a algo para triunfar. Sé tú, y selo sin cesar. Eso es lo que hacen los campeones".

6. Adele

Lo que ha acompañado a Adele a lo largo de su carrera han sido los comentarios sobre su físico, tanto hace unos años como ahora. Con esto demostró que da igual como sea tu cuerpo, la gente siempre encuentra algo para criticar. Gracias a ello ha enseñado que la voz y el talento está por encima de todo.

“Nunca he querido ser una modelo de portada. Represento a una mayoría de mujeres y estoy muy orgullosa”, ha explicado en muchas ocasiones. Con su pensamiento y su amor propio siempre luce confiada y llena de seguridad, algo que quiere que vivan todas las mujeres.

7. Zendaya

La artista defendió este movimiento con un ejemplo muy claro: comparó una foto editada con la original. Con esto dejó claro que el photsop no es su gran aliado, es más, es algo que odia. “Este es el tipo de cosas que hace que las mujeres crean en los ideales surreales de la belleza. Cualquiera que me conoce sabe quién soy, que soy muy sincera y que me quiero a mí misma".

Con todos los años que lleva en el foco mediático, ya que comenzó en varias series cuando era pequeña, ha sabido convivir con las críticas y defenderse de ellas. Pero siempre lo ha hecho de forma que sirva como ejemplo para todas las personas que la siguen.