Lewis Capaldi confiesa que padece Síndrome de Tourette: ¿qué es y cómo le afecta esta enfermedad?

Si has tenido la suerte de ver a Lewis Capaldi en directo, habrás podido comprobar que, algunas veces, le dan espasmos. Si no has disfrutado de él en concierto, quizá hayas topado con algún vídeo grabado en vivo en el que parece sufrir una especie de ataque. Pero nada más lejos de la realidad: el artista padece el conocido como Síndrome de Tourette.

Hace unos días, el propio joven de 25 años lo reveló durante un directo de Instagram cuando no paraba de ver en sus vídeos de TikTok comentarios sobre estos movimientos involuntarios que realiza sobre el escenario. "Parece que siempre lo he tenido", dijo.

Explicó cómo se manifiesta en su persona,. "Mi hombro tiembla cuando estoy emocionado, feliz, nervioso o estresado", expresó. Dijo estar acostumbrado, quitándole un poco de importancia: "Es algo con lo que vivo; no es tan malo como parece".

No obstante, Capaldi declaró que "algunos días es más doloroso que otros. A veces es bastante incómodo, pero supongo que eso es todo".

No solo lo ha contado para normalizar su caso y la situación de otras personas, ya que esta enfermedad afecta a 300.000 personas solo en Reino Unido, sino para evitar que la gente se confunda y piense que se droga en sus conciertos. "¿Crees que al actuar frente a 20.000 personas, como persona que padece ansiedad, voy a esnifarme una raya enorme de cocaína? Nunca se va a dar el caso", dijo tajante.

También añadió que, aunque no ha aprendido mucho sobre su trastorno desde que le diagnosticaron, ha estado recibiendo botox en su hombro para disminuir la frecuencia de estos tics y que está constantemente aprendiendo nuevas maneras de lidiar con ello.

"Cuando me dijeron: 'Creemos que tienes Tourette', yo me quedé: '¿Sabes qué? Creo que tiene mucho sentido'. Cuando vuelvo a ver entrevistas que hice en 2018, ahora veo que lo estoy haciendo", contó a sus seguidores.

En uno de sus recientes conciertos, también lo explicó: "Mi hombro tiembla muchísimo. Y en cada TikTok y así ves que la gente se pregunta: '¿por qué está temblando?', lo cual está bien. Ser curioso está bien".

Lewis Capaldi acaba de estrenar nuevo single, Forget Me, que supone el primer adelanto de su próximo disco, aún sin título ni fecha de lanzamiento.

¿Qué es el síndrome de Tourette?

De acuerdo con Tourette Association of America, el Síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se manifiesta primero en la infancia o en la adolescencia, antes de los 18 años. El síndrome de Tourette se caracteriza por muchos tics motores y fónicos que perduran durante más de un año. Por lo general, los primeros síntomas son movimientos involuntarios (tics) de la cara, de los brazos, de los miembros o del tronco. Estos tics son frecuentes, repetitivos y rápidos. El primer síntoma más habitual es un tic facial (parpadeo, contracción de la nariz, muecas). Pueden reemplazarlo o agregarse otros tics del cuello, del tronco y de los miembros.

Estos movimientos involuntarios, que el paciente no controla en ningún momento, se pueden llegar a complicar e involucrar a todo el cuerpo, como patear y dar pisotones. Muchas personas informan haber sentido lo que se describe como impulsos premonitorios: el impulso de realizar una actividad motora. También pueden producirse otros síntomas como el toqueteo, los pensamientos y los movimientos reiterados y los trastornos obsesivos.

También hay tics vocales o vocalizaciones, que generalmente se producen junto con los movimientos. Estos pueden incluir gruñidos, carraspeos, gritos y ladridos. También pueden expresarse como coprolalia (el uso involuntario de palabras obscenas o de palabras y frases inapropiadas en el contexto social) o copropraxia (gestos obscenos). A pesar de su amplia difusión pública, la coprolalia y la copropraxia no son comunes en trastornos de tics.

Los síntomas del ST no se manifiestan igual de una persona a otra y varían de muy leves a graves, la mayoría de los casos corresponden a la categoría leve. Las afecciones relacionadas pueden incluir problemas de atención (TDAH/TDA), impulsividad (y trastorno desafiante de oposición), conducta obsesiva compulsiva y trastornos de desarrollo del aprendizaje. Por lo general, hay un historial de tics, síndrome de Tourette, TDAH o TOC en la familia. El síndrome de Tourette y otros trastornos de tics se dan en todos los grupos étnicos. A los hombres los afecta entre 3 y 4 veces más que a las mujeres.