Así suena ‘Forget Me’, la nueva canción de Lewis Capaldi

Después de más de un año de silencio lejos de las redes y más de tres sin publicar canción desde su álbum debut, Lewis Capaldi ha vuelto a la escena pop británica e internacional. El cantante escocés ha publicado Forget Me, el primer adelanto del que será su próximo y segundo disco.

Esta canción continúa la misma línea temática a la que Lewis nos tiene acostumbrados: el desamor. Él mismo lo ha reconocido: "Seamos sinceros, líricamente va en la misma línea anterior. Conozco a una chica, la chica me deja, berreo sobre ello en una canción pop", ha declarado el artista en el anuncio sobre este sencillo".

Sobre Forget Me, expresa: "Es un poquito más rápida que mis tracks anteriores, más que nada porque después de girar por el mundo, me di cuenta de que los temas más lentos y menos conocidos de mi repertorio hacían que la gente se durmiera de aburrimiento. Sin embargo, esta nueva canción es triste y rápida, así como mi manera de hacer el amor. No os preocupéis, todavía tengo un montón de baladas depresivas en la manga. Habrá más de eso otro día..."

Lewis Capaldi - Forget Me

El single ha tenido gran acogida entre el público y la crítica, colándose en algunas playlists de importante calado en las plataformas digitales, así como los fans se lo han hecho saber a través de redes sociales. Él mismo ha admitido estar realmente emoconado de estar de vuelta, pero también está de los nervios. "Será interesante ver cómo se desarrolla todo esta vez. Podría ser el principio de un capítulo precioso de mi vida, o el mayor declive público que, reconozcámoslo, probablemente me espera.

El videoclip se ha retrasado

El fallecimiento de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre ha trastocado la agenda de la sociedad británica. Cuando ocurren hechos como estos, que trascienden al mundo, muchos establecimientos cierran como símbolo de luto y respeto. En Inglaterra, además, la Premier League de fútbol ha cancelado todos los partidos de esta jornada, por ejemplo.

Lewis Capaldi, por su parte, ha cancelado todos su compromisos de promoción y ha decidido retrasar la publicación del videoclip, que estaba previsto para hoy a las 3 de la tarde (hora española). "No creo que sea el momento de lanzarlo ni de hablar de la canción", ha expresado, a pesar de agradecer a sus fans que le hayan recibido por la puerta grande desde 2019, última vez que lanzó música con la edición extendida de Divinely Uninspired To A Hellish Extent.

Toca esperar un poco más para ver el vídeo musical de este nuevo sencillo que, juzgando por cómo se han empapelado las calles de algunas ciudades, nos mostrarán a Lewis Capaldi al desnudo, en el sentido más literal de la palabra.