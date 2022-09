Jordi Sánchez ha demostrado con una foto que antes de ‘El Recio’ en ‘Aquí no hay quien viva’ tenía pelo

Jordi Sánchez da vida a uno de los personajes más entrañables de Aquí no hay quien viva y eso que se hace poco de querer. Pero hemos terminado por acostumbrarnos a su carácter machista, extremadamente conservador y huraño.

Nos cuesta imaginarnos al actor de otra manera que no sea con esa calvicie y barba a la que nos ha acostumbrado con esta serie. Lleva tantos años en Montepinar que le hemos convertido en uno de nuestros vecinos fijos y siempre con el mismo aspecto.

Por eso, cuando ha decidido compartir una foto del pasado, de su juventud, en la que todavía lucía pelo - pero en la cabeza, no en la cara -, nos ha costado reconocerle.

Recuerdos del pasado

“Que ilusión me ha hecho la foto que me ha mandado Barroso a través de mi querido Fernando Tejero. Bonita edad en que lo tenía casi todo por hacer. Incluso perder el pelo. Beso grande, amigo @marianobarrosocine. No recordaba haber trabajado de niño”, escribía junto a la imagen en la que podemos verle con sus hermanos.

“Estábamos empezando todos, Jordi. En aquel hotel, aquellos días… Abrazo, beso y admiración enormes hacia ti!!!❤️”, respondía el director de cine.

“Que rico. Un abrazo enorme”, comentaba su compañera de serie, Petra Martínez. Y es que el actor se ha metido de lleno en el rodaje de la decimotercera temporada de Aquí no hay quien viva. Porque si alguno pensaba que este vecindario tan surrealista iba a desaparecer, estaba bien equivocado.

En cuanto a este momento de nostalgia en el que hemos podido verle como no hubiéramos podido imaginar, hay un comentario generalizado.