Quevedo peta la audiencia de ‘El Hormiguero’ donde habla de Bizarrap, sus sueños de ser millonario o ‘Quédate’

Quédate se ha convertido en la canción más escuchada en Spotify a nivel global lo que ha convertido a Quevedo en el primer artista en conseguirlo. Y ese fue motivo más que suficiente para invitarle a divertirse a El Hormiguero.

El tema, BZRP Music Sessions Vol. 52, es una de las últimas sesiones de Bizarrap y había que hablar de él y de cómo se conocieron. “Yo grabé un tema con Duki, que es otro argentino, son muy amigos ellos, y fue a raíz de ahí. Habíamos sacado en Canarias un remix de Cayó la noche, un tema que estuvo nº1 en España, el primer tema que nos dio a conocer y ahí una vez, Bizarrap nos subió una historia y, al tiempo, saqué el tema con Duki y cuando vio que yo iba para Argentina a grabar el vídeo me habló por Instagram”, explicó. Así fue como le invitó al estudio.

“A mí me cae de locos, es como super normal con todo lo que ha hecho en la industria siendo un productor, que encima es muy difícil porque normalmente a los productores se les da poca visibilidad y se da más visibilidad a los artistas, pero él ha tirado para adelante. Y ahora mismo no hay nadie con más repercusión que él a nivel hispano”, admitió sobre cómo es el argentino en las distancias cortas.

La popularidad de Quevedo se ha disparado brutalmente tras lanzar este tema y lleva la fama como puede. “Dentro de lo que cabe yo intento llevarlo de la mejor manera posible y tiene cosas buenas y cosas malas. Al final uno está acostumbrado a una vida y le cambia de repente y es acostumbrarse a esa nueva vida como pueda. Pero al final estoy cumpliendo un sueño”, aseguraba.

Confesión sobre Quédate

Sobre el tema que le ha dado tanta popularidad ha hecho una confesión que quizás muchos no esperaban: “La tengo bastante aborrecida. Es un temazo al que tengo mucho cariño, pero yo llevo escuchándolo desde cuatro meses antes de que saliera. Y después de todo lo que ha pasado, he acabado aborreciéndolo".

Si hay algo que distingue a Quevedo de otros artistas es su voz y no dudó en hablar de sus referentes en este sentido. “Si tengo que elegir un refrente por lo que ha hecho en la música elijo a Myke Towers, de Puerto Rico, que me gusta mucho", comentaba. "A mí me llaman la atención los artistas que además de que tengan talento para escribir, tengan una voz característica. Y creo que el haber ido dando bandazos y probando maneras de cantar al principio de mi carrera me hizo encontrar mi esencia y es un poco ronca", explicaba.

Cuestiones familiares

El madrileño de nacimiento y canario de adopción ha confesado que a punto de cumplir los 21 años sigue viviendo con su madre. "Mi madre no quiere que me vaya. En breve me tendré que ir, pero mi madre, que siempre me decía que si no estudiaba me iban a echar de casa, ahora que puedo irme, no quiere que me vaya", relataba.

"Lo han encajado bastante bien. Al final, igual que para mí, es un cambio para ellos. Hay cosas de las que acaban saturados, como yo, pero lo llevan muy bien y tenemos el mismo trato que siempre", explicaba sobre cómo han encajado sus padres su éxito.

De momento, quiero seguir viviendo en las islas: "Yo quiero quedarme lo máximo que pueda. Después, si en algún momento es necesario irme por temas de trabajo, me iré, pero donde estoy realmente cómodo es en Canarias".

Poco podían haberse imaginado sus padres que llegaría hasta donde está y tan pronto. "Yo nunca fui muy buen estudiante y tenía muchos amigos que sacaban muy buenas notas, entonces cuando nos picábamos yo les decía de broma que yo iba a ser el primer millonario", confesaba. Y parece que no andaba desencaminado.

Se matriculó en Administración y Dirección de Empresas, aunque la pandemia le hizo cambiar su vida. "Mi relación con la música viene desde niño. Hubo una época de pequeño en la que toqué el piano durante un año. Pero a los 13 años empecé a escribir mis cosas, que no eran canciones, sino reflexiones. Después empecé a seguir las batallas de gallos y ahí empecé a improvisar y a escribir con bases de rap para desahogarme. Y en la cuarentena me di cuenta que estaba cansado de hacer cosas que no me motivaban y que no me hacían feliz y decidí hacer lo que me gustaba", aseguraba. Y menos mal que lo hizo.

Cada día aumentan sus seguidores y se notó en la repercusión del programa. La visita de Quevedo en El Hormmiguero firma su mejor programa de la semana con un 17.7% de share y 2.202.000 espectadores en Antena 3. Más de 5.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con y un 26,1% fueron jóvenes entre 13 y 24 años. Así que, Pablo Motos puede estar contento con el balance del estreno de su nueva temporada.