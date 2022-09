Belén Esteban y Terelu Campos hacen las paces tras su malentendido

El pasado 5 de septiembre Belén Esteban volvía a las televisiones de nuestro país después de unas merecidas vacaciones para completar la pieza del puzzle que faltaba dentro de Sálvame, su programa.

Lo hacía por recomendación de su psicóloga después de cinco meses alejada de la televisión tras una una caída que terminó por fracturar su tibia y peroné, y tras una operación cuya recuperación total se producirá en abril de 2023. La salud mental de uno de los pilares fundamentales del programa del corazón dependía también de su regreso a la actividad laboral, un regreso que ya ha dejado frases y memes que forman parte de la historia reciente de la televisión de nuestro país.

En su vuelta ha habido cabida para enfados con sus directores, Alberto y David Valldeperas, por acompañar sus paseos a lo largo del plató con música de pasos de Semana Santa y por cambiarle el tono de voz en sus declaraciones, pero también ha habido espacio para opinar sobre todo lo que ha ocurrido entre sus compañeros a lo largo de las últimas semanas: el enfado de Kiko Matamoros con Germán González, el editor de vídeos de Sálvame, la relación de Anabel Pantoja y Julen tras su salida de Supervivientes o la boda entre Tania y Alejandro Nieto.

BELEN ESTEBAN SIENDO AUTENTICO ORO DURANTE 2 MINUTOS 20 SEGUNDOS pic.twitter.com/OSiHaUBqRB — Javichu Malyson 💜🇺🇸🇮🇹💫🎣 (@javichu_oficial) September 7, 2022

El enfado de Belén Esteban

Además, pese a la alegría que acompañaba a la de Paracuellos en sus primeros días en televisión, había un tema que la preocupaba y enfadaba especialmente: Belén estaba molesta porque su amiga y compañera Terelu Campos no había sido capaz de invitarla a su cumpleaños. "Me dolió porque la quiero mucho... Me ha molestado porque yo no soy su compañera, yo a ella la considero mi amiga [...] En todas las cosas importantes de mi vida ha estado ella. En mi último cumpleaños procuré que estuvieran y estuvieron" declaraba visiblemente cabreada.

Terelu, que no estaba presente en el momento en el que se produjeron estas declaraciones, se preocupó por mandar esa noche un whatsapp a su amiga y aclarar lo sucedido, algo que Belén Esteban también explicó en el plató: "Terelu me ha mandado un whatsapp muy bonito y me ha dado una explicación, porque ella pensaba una cosa. Ya está".

La mayor de las Campos, sin embargo, aprovechaba su presencia al día siguiente (7 de septiembre) en el programa para dar explicaciones de cara al público. Y es que la malagueña desconocía que su amiga se encontraba en esas fechas en la capital.

"No hay nada mejor en la vida que decir lo que uno siente y más con alguien con quien tiene la confianza de decirlo" reflexionaba la presentadora del espacio, dando por zanjado el tema que nos ha acompañado en los últimos días.