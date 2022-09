Rosalía, Camilo, María Becerra y Quevedo vuelven a la rutina con sus nuevas canciones

Septiembre se ha convertido para muchos en el comienzo de un nuevo año. Vuelven a la realidad con nuevos aires, nuevos retos por cumplir y nuevas aventuras. Aunque a otros la vuelta a la rutina se les hace cuesta arriba.

Nuestros artistas favoritos se han encargado de deleitarnos con sus nuevos lanzamientos musicales para que septiembre no se nos haga tanta bola y sea lo más llevadero posible. Y es que si el pasado viernes 2 recopilamos lo nuevo de Juanes, Morat, Rosalía, Romeo Santos y Nicki Nicole, entre otros, prepárate porque esta semana llega también cargada de temazos. ¡Dale al play!

Viernes 9 de septiembre

Rosalía - Chiri. Ya está aquí Motomami Deluxe, la nueva versión del disco de Rosalía que incluye canciones que ya habíamos escuchado en directo pero no en las plataformas digitales. Uno de los nuevos temas que incluye es Chiri, que originalmente fue bautizada como Dinero y Libertad. La primera vez que se escuchó fue en su concierto en Almería en julio de este año.

Camilo - Aeropuerto. Otro que está de estreno es el colombiano, que trae De Adentro Pa Afuera, su nuevo álbum. Una de las canciones que incluye este repertorio es Aeropuerto, que llega con un videoclip cargado de amor por su mujer Evaluna. Le acompañan unos ritmos tropicales y llenos de buen rollo.

María Becerra - Automático. La argentina trae los ritmos urbanos que todos necesitamos un fin de semana con su nuevo tema. El reggaeton es el claro protagonista de todos y cada uno de los sonidos de este sencillo, que no va a tardar en convertirse en la banda sonora de las pistas de baile en todo el mundo.

Quevedo - Vista Al Mar. Después del éxito de su session con Bizarrap y de Sin Señal con Ovy On The Drums, el canario ha vuelto con un nuevo lanzamiento. Se trata de Vista Al Mar, un tema de sonidos urbanos con una letra muy pegadiza. En su letra habla de una historia de desamor en la que dos personas que se amaban se separan.

Rvfv, Duki - Pantera. Pero los ritmos urbanos aún no se han acabado. El español y el argentino unen en una canción que pronto va a convertirse en la gran protagonista de las discotecas. ¡A perrear con Pantera!

Myke Towers - Luces De Neón. Otro que se ha encargado de que el reggaeton sea el protagonista del fin de semana es Myke Towers. El artista trae una canción que muchos no han conseguido sacarse de la cabeza con tan solo escuchar unos segundos.

Lérica, Abraham Mateo - Espinita Clavá. Cuando los chicos de Lérica y Abraham se unen, sabemos que el tema no va a pasar desapercibido. Y es que para romper con el estilo urbano al que nos tienen acostumbrados, estas tres reconocidas voces del panorama de la música en España se han unido para traernos una fusión de pop-rock, flamenco y pop. Cuentan una historia con la que muchos se han sentido identificados, y es que seguro que a ti también se te ha quedado esa "espinita clavá" con esa persona a la que amabas.

Pole. - Todo Mal. Otro que rompe con el estilo que solemos escuchar en sus canciones es Pole. El artista nos trae unos toques de pop setentero que consiguen penetrar en nuestras mentes y reproducirse en bucle sin parar. La canción formará parte de Esta Vida Es Un Jaleo, su álbum debut.

Lewis Capaldi - Forget Me. Hacía tres años que no lanzaba single. El artista británico ha vuelto con una canción con la que muchos van a sentirse identificados. Habla de ver cómo un ex pasa página y se olvida de ti.

Otros que se han unido a la ola de novedades musiclaes son Funzo & Baby Loud con Va A Doler, El Alfa y J Balvin con Bellacón, Anuel AA con Nosotros, Alizzz con Que Pasa Nen y Manuel Carrasco con Conquito.