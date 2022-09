Emmanuel Esparza, nuevo concursante de ‘MasterChef Celebrity 7’, ya estuvo en la edición colombiana, ¿ventaja?

Emmanuel Esparza es uno de esos actores españoles que tiene mucho éxito en Latinoamérica. No debutó en la interpretación hasta sus 30 años con su primera aparición en la serie de TVE, La dársena de poniente.

Aunque el primer papel que realmente le dio popularidad fue el de Nacho en Yo soy Bea. Ahora podemos verle en Servir y proteger donde da vida a Víctor Salas.

Pero entre unos proyectos y otros en nuestro país ha participado en varias series colombianas que le han dado mucho éxito en aquel país. De hecho, recientemente se estrenó Reina de indias y el conquistador, en Netflix, que no está yendo nada mal con él como protagonista.

Cocinando en Colombia

De ahí que decidieran ficharle en Colombia para su MasterChef Celebrity en 2021. No le fue del todo mal en el concurso donde se convirtió en el duodécimo expulsado. En su último programa, los jueces le permitieron elaborar un plato libre que estuviera a la altura del concurso y el optó por un canelón con costra de socarrat.

No le fue bien y finalmente, ante el bloqueo que sufrió optó por no entregar ningún plato. “Afronté un plato que claramente está por encima de mis habilidades ahora mismo como cocinero y no lo conseguí. Entonces venir ahora con un plato a que me dijereis que el arroz estaba crudo, no me parecía justo para mí”, dijo en su último programa.

“Como me gusta vivir a mí, o todo o nada. Me parece muy digno también, poner la rodilla en el suelo y darte cuenta que todavía no tengo el nivel culinario para hacer en 60 minutos, con esta presión, un canelón de costra de socarrat”, añadía tras optar por una decisión que gustó a unos y no entendieron a otros.

Durante el programa hizo muy buenos amigos, no había más que ver los mensajes que dejaron sus compañeros, los actores Daniel Camargo y Gregorio Pernía o el comediante Frank Martínez.

Así empezó esta bonita historia, (ese día nos conocimos) un gran ser humano, un caballero en todo el sentido de la palabra, me llevó un gran amigo @Emmanuelesparza lo quiero mucho — gregorio pernia1 (@gregoriopernia) September 6, 2021

Nunca le imaginé que en @MasterChefCo iba a conocer a este señor que hoy es mi amigo y mi hermano del corazón! No se imaginan el comediante que es (a parte de esos ojitos que todo lo hacen mas lindo) ni las horas que pasamos oyendo música y siendo amigos! BOOM!@Emmanuelesparza — Diego Camargo (@elDiegoCamargo) September 6, 2021

Hoy se siente el totazo de una gran pérdida, se nos va @esparzaemmanuel el divino Niño, la coshita preciosa, un bacán, gran tipo, chistoso, buena gente, buen cocinero… mejor dicho, mi hombre ideal 😍😂😂😂

Jamás imaginé poder decir que @esparzaemmanuel es mi amigo ❤️ — Frank Martínez (@frankelflaco) September 6, 2021

Repite experiencia

Ahora le veremos en la nueva entrega de MasterChef Celebrity España y muchos se preguntan si es o no justo que alguien que ya ha pasado por esta experiencia vuelva a repetir, aunque sea en otro país. ¿Tendrá ventaja él que ya ha probado cómo es pasar por los fogones de este talent? Muchos consideran que sí.

Claro que personajes que han participado dos veces en el mismo reality, pero en diferentes países, no han sido siempre ganadores en la segunda ocasión. Cambian las reglas, los jueces y los compañeros y eso hace que nada sea lo mismo. Eso sí, seguro que ahora cocina mejor que hace un par de años.

Mi favorito, pero si ya llega con experiencia de otra edición, no va a ser equitativo. — Enferm* (@Duttina3) September 9, 2022

Es verdad, pero aunque no hubiera participado en Colombia, llegaría con cierta ventaja creo, ya que él sabe cocinar y muy bien según los jueces. Voy a tomármelo como si fuera una repesca, que tampoco es justa!... 😆 — SylRom (@Syl_Roman) September 9, 2022

En esta ocasión, compartirá programa con Norma Duval, Ruth Lorenzo, Patricia Conde, Lorena Castell, Xavier Deltell, Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Manu Baqueiro, Fernando Andina, Pepe Barroso Jr., Daniela Santiago, María Zurita, María Escoté, Nico Abad e Isabelle Junot.

Será este mismo lunes 12 de septiembre cuando podamos ver el estreno de esta nueva temporada.