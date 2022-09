‘Tiraera’ entre Cosculluela y Residente: ¿cuál es el origen de su beef?

La escena de la música urbana está agitada. Todos están pendientes a las redes sociales de Cosculluela y Residente, quienes han vuelto a avivar el beef que ya existía desde hacía años. Un beef que ha provocado que ambos protagonistas se dediquen alguna que otra tiraera.

Pero para entender esta historia, comencemos por el principio. ¿Cuál es el origen del rifirrafe entre estos dos referentes de la música urbana?

Vamos a remontarnos al año 2010 cuando se celebró un concierto de White Lion, la discográfica que representaba a Calle 13 y Cosculluela. Ambos artistas asistieron, pero al parecer se pelearon porque el grupo extendió supuestamente su actuación y Coscu no pudo presentar su música en directo.

Cuatro años más tarde vio la luz Adentro de Calle 13, que era una indirecta al propio Cosculluela, lo que sembró aún más la tensión entre los artistas. Pero la cosa no quedó ahí. En julio de este mismo año, este último publicó una foto en sus redes sociales en las que aparecía haciendo una peineta y dedicándosela a sus enemigos. Residente preguntó en los comentarios a quiénes se refería, a lo que Cosculluela no tuvo ningún pudor en responderle: "A Yankee, Kendo, Anuel, Dominio y a ti".

El enfrentamiento entre estos dos artistas urbanos era inminente. De hecho, a mediados de agosto, se avivó aún más cuando Cosculluela comentó sobre un vídeo en el que las artistas Tokischa y Villano Antillano aparecían besándose en el escenario durante un concierto. El vídeo no gustó a su amigo Omy De Oro y se convirtió en el protagonista de una nueva polémica, pero Coscu salió en su defensa: "De acerudo 100% con Omy De Oro. Sincojone me tiene bby. Ya el género parece una jaula de locas. Hay demasiado chamakitos que siguen el género y hay que dar ejemplo, no se puede impulsar toa esa mielda", decía en las redes.

Esto llegó a oídos de Residente, amigo de Tokischa, que no dudó en saltar también en su defensa. "¿Cuál cultura? Lo menos que tiene el bobolón ese es cultura. Desde que lo salvaste la última vez pa que n le tirara la tiene adentro. Al homofóbico ese lo voy a reventar si tira", añadió René. La cosa no acaba ahí.

Residente publicó una foto junto a su amiga en una muestra de apoyo y Cosculluela le comentó: "No me desafíes! Q te voy a dar pa llevar!! El miedo se lo inventó el diablo, vamo a darle a la gente un round pa q se curen. Esto es White Lion! De amistad pa curarnos", decía.

Pocas horas más tarde, Cosculluela lanzó #RenéRenuncia, su primera tiraera hacia el puertorriqueño.

Tras mucho insistir a Residente acaba publicando Cosquillita, su tiraera en respuesta a lo que Cosculluela le había dedicado.

Parece que ambos artistas no consiguen arreglar el beef que existe entre ellos desde hace años. ¿Te gustaría que algún día ocurriese?