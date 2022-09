Úrsula Corberó y Chino Darín, historia de amor en Nueva York con imágenes poco usuales

¿A qué suena Nueva York? Si le preguntamos a Úrsula Corberó nos diría que a Forgot About de Dr. Dre con Eminem. Es la canción que ha utilizado para editar un vídeo con los mejores momentos de su viaje a la ciudad junto a su chico, Chino Darín.

Un vídeo en el que hemos podido ver que han disfrutado de la ciudad como dos turistas más que se sumergen en su gastronomía, sus tiendas, su arte, sus lugares más emblemáticos… y todo con días de sol, pero también días de lluvia. Imágenes poco usuales en ellos que tienden más a recurrir a fotos profesionales.

No han faltado los comentarios a este vídeo que nos ha despertado mucha envidia y, sobre todo, ganas de coger un vuelo hacia Manhattan.

Aunque, por la última foto que ha publicado el argentino, ya están de vuelta y ahora andan por Santoña, que no paran.

Una sesión sugerente

Poco antes publicaba otro carrete de fotos de una sesión realizada por Martina Matencio que aseguraba en sus redes que “fue un sueño fotografiar a @ursulolita ❤️ estoy suuuuper feliz ☺️”.

Una sesión en la que podemos verla con un body en unas imágenes muy sugerentes sobre una cama con audiovisuales y brillos que no pasan desapercibidos. Eso de mostrar su lado más sensual no es nuevo en ella, muy dada a explotar esa faceta, pero que no por eso dejan de llamar nuestra atención.

Y no sólo la nuestra, también la de sus amigos que no han podido dejar de aplaudir estas fotografías tan cuidadas y artísticas.

Está claro que la pareja ha pasado un buen verano con mucho viaje por medio.