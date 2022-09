Alba Carrillo asiste a la boda del que fue su primer novio y Lomana o Cifuentes reaccionan a su look

Aunque Alba Carrillo ha terminado muy mal algunas relaciones, otras, sin embargo, ha logrado cerrarlas conservando una buena amistad. Es lo que le sucede con su primer novio que se ha casado este fin de semana.

“Se casa Andrés, una persona importantísima en mi vida. Nos conocemos desde que teníamos 6 años. Íbamos juntos al cole, es de mi grupo de amigos de toda la vida, fue mi primer novio y hoy es uno de mis mejores amigos. Te deseo la mayor felicidad del mundo! Te quiero! A por ello! @andriuspmt 🤵🏻‍♂️👰🏻‍♀️💒💍”, informaba ella misma en sus redes sociales.

“Muchas gracias por tus palabras Albita!! Ya solo queda disfrutarlo juntos y seguir viendo los avances de nuestras vidas por siempre. gracias de ❤️”, le devolvía él.

Lookazo

La colaboradora de Mediaset no ha dudado en mostrar su look de boda. Un vestido rojo de Cristina Tamborero muy favorecedor. “El vestido es de @cristinatamboreroatelier 👗 Como sabéis, siempre confío en ella para ocasiones especiales porque es impecable en sus patrones, elegante en su estilo y maravillosa en el trato personal. Vestir de ella siempre es un acierto!”, aseguraba.

Y asegura que confiará en ella en su propia boda. “Cuando me case de nuevo, que lo volveré a hacer, me vestirá ella y su padre y su hermana, me harán las capitulaciones🤣 pero eso ya es para otro post! Gracias, como siempre, Cris”, dejaba constancia.

Eso sí, antes tendrá que encontrar pareja, que en esto del amor no parece que le acaban de cuajar las relaciones. Así que, de momento, disfruta de las de sus amigos. También ha agradecido el trabajo de peluquería. Tampoco se ha olvidado de las uñas: “💅🏼 de color rojo Valentino, como el vestido, en @momentosconjoananails que me hace terapia 🤣 y la manicura perfecta”.

“Ayer disfruté como una enana. Me emocioné mucho con la entrada de mi amigo y su madre y pensé en lo que voy a llorar cuando yo sea madrina. Volvimos a ver a amigos del cole que hacía años que no veía 😍Fue bonito ver que la gente con la que te crías, permanece en ti para siempre. Parecía que nos habíamos visto en el patio del cole el día anterior… Nos han caído 20 años encima pero, en esencia, somos iguales! ❤️”, relataba con nostalgia.

“Luego estaba mi grupo de siempre @elssagb @rebecarobleslemon #Beni #Nacho. Cómo disfruto con vosotros! Os quiero!👯‍♀️👯 Viva el amor!💖”, terminaba.

Y claro no faltaban los comentarios a su posado de boda de amigos y compañeros de programa.

Estela Grande: Que guapa 🥵🥵

Iván García: ❤️❤️❤️

Carmen Lomana: Divina

Cristina Cifuentes: Guapísima ❤️❤️❤️

Está claro que el rojo es un buen color para las bodas de septiembre, que son muchas.