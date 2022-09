Camilo apunta alto y desvela sus colaboraciones soñadas y deseadas

Camilo se ha convertido en los últimos años en uno de los nombres más sonados de la música internacional que está triunfando con su música. Además, también está viviendo un momento de éxtasis personal tras el nacimiento de su primer bebé junto a Evaluna Montaner con quien hace una de las parejas más bonitas de la industria. Pero siempre quedan sueños por cumplir y los del colombiano apuntan bien alto.

Durante una reciente entrevista con Billboard, el de Medellín se sometió a un rápido cuestionario en el que contestó preguntas tipo test sobre su peor trabajo, su peor concierto o el momento en el que había gastado más dinero desde que se convirtió en una estrella de la música.

Sin embargo lo realmente interesante llegó en el capítulo sobre colaboraciones soñadas y deseadas. Ahí fue donde Camilo dio rienda suelta a sus deseos y confirmó algunos de los artistas que le han influido, que admira o con los que le gustaría trabajar en algún momento de su carrera discográfica.

"Me gustaría colaborar con Ed Sheeran. También con Justin Bieber me gustaría hacer una canción. Y con Coldplay. También con Jorge Drexler. Estos son algunos de mis sueños" confesó el intérprete que se encuentra promocionando su más reciente álbum de estudio De adentro pa Afuera.

Precisamente su hija recién nacida ha sido el gran motor que ha inspirado las canciones contenidas en este nuevo disco de la carrera de Camilo que sigue fiel a su tradición anual de lanzar nuevo material de estudio. Con sus próximos conciertos y su próxima gira tendrá complicado cumplir en 2023 ya que va a tener la agenda repleta de compromisos pero seguro que con su mujer y su hija encuentra la creatividad para dar forma a nuevas canciones.

"Yo hago música desde la diversión también, desde la exploración de las cosas que me divierten. Y soy un tipo diverso, la diversidad no está fuera, la diversidad empieza, sobre todo, dentro. Este álbum es una ruta por unas carreteras nuevas que no sabía que existían en mí" nos explicó Camilo en su día durante una entrevista en LOS40. ¿Cumplirá sus sueños y podrá colaborar con estos artistas para mostrarnos una nueva faceta de su música?