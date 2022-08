Camila Cabello y Myke Towers también estarán en lo nuevo de Camilo: ‘De adentro pa fuera’

Camilo ya tiene fecha para su tercer álbum de estudio. El solista ha confirmado a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales que el próximo 6 de septiembre verá la luz su nueva aventura musical: De adentro pa fuera. En los últimos meses hemos acompañado al colombiano en un viaje de descubrimiento de sus primeras canciones, esas que han nacido casi bajo el brazo de su bebé Índigo y muy pronto podremos descubrir el resto de los 12 temas que formarán parte del proyecto.

Hace ya algún tiempo el intérprete desveló que De adentro pa fuera sería el título de este elepé del que ya hemos podido escuchar Índigo, Pesadilla, Buenos días, Pegao, Nasa, Naturaleza y Alaska a modo de tarjeta de presención. Hits que han marcado este verano y que como decíamos han tenido una inspiración familiar muy importante.

"'De adentro pa afuera' es, sin duda, el título de este capítulo de mi vida. Después de la pandemia, descubrí en mi primera gira que las canciones que nacieron desde adentro son de los que están afuera. Ese encuentro cambió mi vida e inspiró muchas ideas que ahora forman parte de este álbum. Después de ser completamente herméticos para dar la bienvenida a nuestro primer bebé, Índigo, ahora empacamos una maleta con [nuevas] canciones para dar la vuelta al mundo y reunirnos nuevamente con La Tribu" explicó Camilo en su día.

Y como persona fiel a su palabra ha cumplido y en apenas 7 días recibiremos un nuevo trabajo discográfico en el que además de los nombres ya conocidos (Evaluna Montaner, Wisin, Alejandro Sanz, Nicki Nicole y Grupo Firme) el colombiano también contará con la colaboración de Camila Cabello y Myke Towers.

El disco verá la luz de la mano de Sony Music Latin y Hecho a Mano con la colaboración habitual del mexicano Édgar Barrera. Camilo seguirá siendo así fiel a su tradición de publicar un nuevo disco de estudio cada año tras la publicación de Por primera vez (2020) y Mis manos (2021).

Este es el listado de canciones De adentro pa fuera

Índigo (con Evaluna Montaner)

Pesadilla

Buenos días (con Wisin)

Pegao

NASA (con Alejandro Sanz)

Naturaleza (con Nicki Nicole)

Alaska (con Grupo Firme)

Aeropuerto

Ambulancia (con Camila Cabello)

Bebiendo sola (con Myke Towers)

5:24

De adentro pa fuera

"Yo hago música desde la diversión también, desde la exploración de las cosas que me divierten. Y soy un tipo diverso, la diversidad no está fuera, la diversidad empieza, sobre todo, dentro. Este álbum es una ruta por unas carreteras nuevas que no sabía que existían en mí" nos contó durante una entrevista en LOS40. ¿Listos para viajar junto a Camilo por esas carreteras?