Belén Aguilera cumple 27 años: ¿cómo pasó de ser “la chica del piano” a una referente musical?

Belén Aguilera está de celebración. La barcelonesa cumple este 12 de septiembre 27 años y nosotros queremos celebrarlo con ella de una forma muy especial: vamos a recordar cómo pasó de ser la "chica del piano" a convertirse en una referente del pop. Sin olvidarnos de sus logros, colaboraciones y nuevos proyectos.

Los fanáticos que siguen a Belén desde el principio la recuerdan por su canal de Facebook al que llamó “The Girl And The Piano”. Aunque comenzó en esta red social en 2014, que en esa época se usaba mucho, gracias a la cantidad de visitas que consiguió se abrió un perfil en YouTube donde expandió su carrera musical gracias a sus covers caseras. Antes de todo esto, la barcelonesa fue modelo, un trabajo con el que pudo ganar dinero para invertirlo en su sueño.

Su vocación siempre fue musical, aunque en un principio no supo cómo enfrentarse a ello. Finalmente encontró el camino para conseguir lo que siempre ha soñado: “No recuerdo no haberme interesado por la música en ningún momento de mi vida. Desde bien pequeña me preguntabas qué quería ser de mayor, qué me gustaba y siempre decía que la música y que quería ser cantante, es algo que tengo fijo en la cabeza desde siempre”, explicó para LOS40.

De internet a La Voz 2016

El primer talent show en el que participó fue en La Voz, cuyo concurso la llamó para que se presentara a las audiciones. Esto surgió cuando los que llevaban el programa observaron el gran talento que tenía en los vídeos que había publicado. Aunque muchos artistas se apuntan a clases de canto, Belén Aguilera aprendió solfeo de forma autodidacta en su propia casa: “Decidí que lo mío era aprender sola”.

“No me lo había planteado y si hubiera sido por mí misma, sin ningún toque de atención, seguramente no hubiera pasado por La Voz, pero sí que es verdad que me llamaron y me dijeron 'oye, estamos interesados en que te presentes’ y no me dijeron ‘vas a pasar los castings’ pero sí me dijeron que si me lo planteaba ellos estaban encantados de recibirme en el casting”, comentó de ese primer momento en las audiciones.

Belén Aguilera, concierto en A Coruña, 2019 / Cristina Andina/Getty Images

Aunque se llevó un sabor agridulce del programa, tiene muy claro lo que le aportó: “Siempre digo que lo que he sacado de ahí ha sido como tener un poco las ideas más claras sobre lo que quiero hacer y sobre a mí misma. La relación y retroalimentación con los otros participantes porque, creas que no, todos éramos de estilos muy distintos y nos retroalimentábamos muy bien. Y que la vida de músico no es fácil y hay que tener muchísima pasión porque si no, no lo haces”.

Breve paso por Operación Triunfo 2017

De su paso por La Voz se llevó a Raoul Vázquez, un amigo que siempre ha estado con ella. Gracias a él se presentó al casting de OT 2017, pero en este talent se quedó a las puertas mientras que su compañero sí que lo consiguió. En una entrevista para RTVE confesó que ese “no” le vino bien para seguir esforzándose, ser constante y perseguir sus metas.

Sin embargo, por cosas del destino, más tarde ganó un concurso para ser la telonera en los conciertos que el programa iba a organizar en el Santiago Bernabéu: “Pensé, fíjate, no me han cogido en el primer casting para entrar, pero me sale esto y eso confirmaba lo que yo ya pensaba de que no te puedes venir super arriba con un sí, ni super abajo con un no. Que no te cojan no quiere decir que no vales”, reflexionó en una entrevista para LOS40.

Su primer single: Tus Monstruos

En este momento presentó su primera canción, una metáfora de los miedos de que tenía en ese momento Belén en la cabeza: “A día de hoy son la autoexigencia, no estar a la altura, tengo muchos miedos, soy una persona demasiado sobre preocupada y mis miedos son todas esas preocupaciones infundadas por mi cabeza que hacen que actúe en base a esas preocupaciones y me gustaría que todo fluyera más dentro de mí”.

Si comparamos este primer tema con sus últimos lanzamientos, podemos confirmar lo que explicó en una entrevista para El Mundo y es que ha cambiado totalmente su sonido: “Empecé en la música más cohibida. No es que me arrepienta, pero enseñaba una parte de mí que es un 10%. No me quiero encasillar en esto, pero sí que soy más libre".

Su “cambio de etapa” lo vivió con `Mía´, la canción que lanzó en 2020 y que consolidó aquello que siempre había querido: "Siempre que lanzo una canción digo que es súper especial. Pero sí es verdad que "Mía" lo es porque significa el cierre de una tapa… El final de una historia en la que se deja de tener una actitud predeterminada, en el sentido de no sentirte tuya, ir dando tumbos, no tomar tus propias decisiones... Ahora voy a ser yo quien decida, lo haga bien o mal, porque me siento mía".

Una referente en el pop español

Lo que podemos afirmar y estamos todos de acuerdo es que Belén Aguilera se ha convertido en todo un referente dentro de la música pop. Aunque en sus inicios pasara desapercibida, ahora ha cambiado y está consiguiendo todo lo que soñó cuando estaba delante del piano.

Cuenta con grandes colaboraciones que han hecho que siga subiendo su popularidad. Lola Índigo, Edurne o Raoul Vázquez son algunos de los artistas con los que ha trabajado. Además, no podemos olvidarnos de uno de los momentos más especiales en su carrera: ser la telonera de Alicia Keys.

"Mi música me la tomo como reflejo del estado en el que estoy en cada momento". De esta forma define ella misma cómo es su sonido. Pasó de ser una chica dulce y cohibida a poner todas las cartas sobre la mesa. No solo se ve en sus ritmos, sino también en su vestimenta y en su forma de ser, mostrando toda la confianza que ha conseguido con el paso de los años dentro de la industria musical.

¡Felices 27, Belén Aguilera!