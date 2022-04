La reacción de Belén Aguilera al enterarse de que será la telonera de Alicia Keys

El 2022 se está convirtiendo en uno de los mejores años para Bélen Aguilera a nivel profesional. Tras la salida de su segundo trabajo discográfico, SUPERPOP, a finales del mes de enero, que se convertía en líder de ventas durante varias semanas en España, y con el final de su gira, que tendrá lugar el próximo 29 de abril en la ciudad de Malaga, la catalana está viviendo durante los últimos meses un auténtico sueño.

Sin embargo, la cantante de La tirita todavía tenía una sorpresa más preparada para sus fans, y es que según revelaba en redes sociales durante la tarde del 21 de abril será una de las cuatro teloneras oficiales de la gira internacional de Alicia Keys, en concreto durante los conciertos de Milán y Barcelona, que tendrán lugar el 28 y 30 de junio respectivamente.

La reacción de Belén Aguilera

Belén Aguilera utilizaba sus cuentas de Instagram, Tiktok y Twitter para hacerse eco de la noticia y compartir con sus fans la emoción del momento. Compartir el mismo escenario y formar parte de la gira de Alicia Keys es un sueño cumplido para ella, que describía en una publicación que la primera vez que cantó una canción encima de un escenario era de Alicia Keys, bautizada como la reina de los pianos por la propia chica del piano.

"En qué momento voy a ser la telonera de alicia keys en plan cómo" escribía en su cuenta de Twitter, mientras que en Tiktok e Instagram compartía el vídeo en el que se enteraba en directo de la noticia, pudiéndosela ver visiblemente emocionada por el sueño cumplido. Lous and the Yakuza, D Smoke y Ayliva terminan de completar el cartel de teloneros de la cantante de No One, que pasará por España en la ya mencionada ciudad condal y Madrid.

Estamos seguros que muchas cosas buenas quedan por llegar para Belén Aguilera, que desde el comienzo de su carrera ha sido un ejemplo del trabajo constante, la dedicación y el talento en un mundo tan competitivo como la música. ¡Mucha mierda para la chica del piano!