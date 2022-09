Pastora Soler se une a la fiebre de Quevedo y versiona su sesión con Bizarrap

A la sesión de Quevedo con Bizarrap le queda poco por demostrar: después de haber pasado semanas ocupando el primer puesto del Top 50 Global de Spotify, por encima de éxitos internacionales como As It Was de Harry Styles y Running Up That Hill (A Deal With God) de Kate Bush, además de convertirse en la primera canción de un canario en llegar al número uno en todo el mundo, la colaboración entre productor y cantante se ha convertido en la auténtica canción de este verano.

Ha sido tal la fiebre de esta canción que hemos podido escuchar las primeras demos y versiones de la canción en diferentes entrevistas de los protagonistas, así como ver un sinfín de vídeos en redes sociales que iban acompañados del tema, que entre el público general se ha dado a conocer como Quédate.

En los últimos días, además, estamos siendo testigos de cómo algunas de las voces más importantes del panorama musical nacional realizan su propia versión del hit. La última en poner su granito de arena ha sido Pastora Soler. La sevillana, que a lo largo de este verano ha pasado por diferentes ciudades españolas con un show que repasaba algunos de sus grandes temas, así como sus nuevas canciones, ponía el broche de oro a las fiestas de Arganda del Rey el pasado sábado 10 de septiembre.

La sesión de Pastora Soler

Pastora Soler cantando ‘Quédate’ de Quevedo y Bizarrap diloooo pic.twitter.com/e86wDfaAHt — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) September 12, 2022

Fue precisamente en esta cita donde la cantante dejó a un lado su famoso Quédate conmigo para quedarse tan solo con el Quédate de Quevedo, despertando los aplausos de un público que rápidamente grabó lo que estaba sucediendo con sus teléfonos móviles y lo compartió en redes sociales, haciéndose viral en cuestión de horas y recibiendo todo tipo de comentarios celebrando la versión de la andaluza.

Que Pastora Soler es una gran artista es algo que nadie puede discutir a estas alturas, pero poderla ver en este registro ha sorprendido a más de uno. "Se rompió la simulación" comentaba un usuario en Twitter o "Ya la ha cantado más veces en directo que el propio Quevedo" han sido algunas de las frases más repetidas en las redes sociales.

En cualquier caso, se trata de una prueba más de que la Sesión 52 de Bizarrap con Quevedo está traspasando fronteras. Nosotros, desde luego, no podemos dejar de escucharla.