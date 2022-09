Pastora Soler hace llorar a una de las finalistas de ‘Idol Kids’

La segunda temporada de Idol Kids ya ha celebrado su gran final. Carla Zaldívar, aquella chica de voz prodigiosa a la que Ana Mena le dio su ticket dorado, se ha convertido en la gran ganadora. Pero sus compañeros habían demostrado con creces que cualquiera de ellos podría haberse alzado con este título.

Una de las que aspiraba a ser ganadora era Manuela Gómez, una niña de 10 años de aspecto angelical, hija de un conocido compositor, Joaquín ‘El Duende’. Salió a escena sin imaginarse que iba a realizar uno de sus sueños.

Es una gran admiradora del trabajo de Pastora Soler y, por eso, no dudó en escoger uno de sus temas, Te despertaré, para participar en la gran final. “Esta canción yo creo que es super potente y a mí Pastora Soler me encanta”, decía, “tiene mucha potencia en la voz y cada vez que canta parece que sea un huracán. Si yo me convierto en una ídola como Pastora Soler, sería más que un sueño, sería lo que yo he querido desde pequeña, llegar a lo más alto con el cante que es lo que se me da bien”.

Lo que seguro que no esperaba cuando salió al escenario para ponerse de cara al jurado, era encontrarse, además de con Omar Montes, Ana Mena y Camela, a su admirada Pastora Soler.

Pura emoción

Su cara lo decía todo, era imposible no emocionarse ante este encuentro inesperado. No se podían abrir más los ojos de lo que ella lo hizo. No pudo evitar echarse a llorar y fue en ese momento cuando la cantante corrió al escenario para darle un gran abrazo.

Pese a los nervios, Manuela pudo cantar su tema y demostrar una vez más por qué había logrado llegar a la final. Aunque seguro que el momento que más disfrutó cuando pudo cantar junto a su ídolo en el escenario. Una experiencia que seguro que no podrá olvidar en toda su vida.

La pequeña ya había conquistado al público en la semifinal con su interpretación de La incondicional de Luis Miguel con la que consiguió el 95,5% en la votación de público. “Yo la semifinal la viví como una fantasía, como si estuviese en un sueño”, aseguraba. Y eso que no sabía lo que venía después.

Momentos así nos recuerdan la magia que tiene la música y la capacidad para generar emociones difíciles de conseguir de otra manera.