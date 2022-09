Billie Eilish, Lele Pons o Lewis Capaldi: Famosos que padecen Síndrome de Tourette

El Síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se caracteriza por tics tanto motores como fónicos. Son movimientos involuntarios que comienzan a manifestarse durante la infancia y adolescencia. Se dividen en dos categorías: simples (parpadear, encogerse de hombros o resoplar) y complejos (seguir determinados patrones, repetir palabras o frases, etc.). Los hombres tienen más probabilidad de desarrollar esta afección entre tres y cuatro veces más que las mujeres; y los antecedentes familiares también suponen un factor de riesgo.

Su nombre debe su origen a Georges Gilles de la Tourette, médico que durante el siglo XIX examinó a 9 sujetos que presentaban tics como síntomas. Su mentor, el padre de la Neurología, Jean Martin Charcot bautizó el síndrome como la Enfermedad de Gilles de la Tourette. En su descripción inicial, reconoció que esta enfermedad se caracterizaba por presentar tics convulsivos y vocalizaciones con sonidos incontrolables, incluyendo coprolalia (gritar palabrotas de forma involuntaria) y ecolalia (repetir constantemente palabras de otras personas).

En la actualidad, se calcula que lo padece cerca del 2% de la población a nivel mundial. Aunque no tiene cura, sí existe tratamiento para cada caso, el cual varía de una persona a otra y no siempre se manifiesta de igual forma. De tal modo que quienes son diagnosticados con este trastorno pueden llevar una vida normal, activa y plena. Prueba de ello, son varios de los celebrities nacionales e internacionales que seguimos por televisión o en redes sociales a diario. Aquí te dejamos algunos ejemplos de superación:

La cantante de Happier Than Ever fue diagnosticada con este trastorno cuando tenía 11 años. Explicó cómo es convivir con ello durante My Next Guest Needs No Introduction (Mi próximo invitado no necesita presentación), el programa de entrevistas que David Letterman conduce en Netflix; y también en The Ellen Show cuando tenía 17 años.

Billie Eilish Opens Up About Her Tourettes Syndrome | My Next Guest Needs No Introduction | Netflix

"Si me grabas durante el tiempo suficiente, verás un montón de tics [...] Es muy raro, no he hablado de ello nunca, pero la risa es la reacción más común en la gente, porque se piensan que estoy intentando ser graciosa. Piensan que hago estos movimientos como si fuera algo gracioso y la verdad que siempre me ofende sobremanera. Eso o se quedan confusos y entonces tengo que decir: 'Tengo Tourette'. [...] Lo gracioso es que un montón de personas que ni te imaginarías lo tienen. Varios artistas se me han acercado y me han dicho: 'Siempre he tenido Tourettes', pero no voy a decir nombres porque no quieren hablar de ello públicamente", expresó.

La cantante e influencer venezolana confesó en el documental sobre su vida The Secret Life of Lele Pons, completo en YouTube, que al igual que Billie experimentó una serie de tics a los 11 años edad. La joven, además, habla de que el Síndrome de Tourette se manifiesta en su persona a través del TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo, en inglés OCD) y nos muestra cómo el tratamiento profesional y el apoyo de su familia le ayudan a seguir adelante.

Tengo Síndrome de Tourette | La vida secreta de Lele Pons

Durante una sesión de terapia, Lele describe cómo se siente y deja que filmen varios de sus síntomas: "Tengo muchísimos tocs. Es agotador. Me duele muchísimo la cabeza; noto muchísima presión. Hago muchísimos movimientos faciales y agito la cabeza..."

El artista escocés ha hecho público recientemente su diagnóstico el cual se manifiesta con temblores involuntarios en su hombro. Lo reveló a través de las redes sociales, entre otros motivos, porque no quería que sus fans pensaran que se drogaba: "No quiero que os creáis que me meto coca o algo así". Además, ha declarado que está bajo un tratamiento que consiste en inyectarse bótox, así como aprender mecanismos que le ayuden a sobrellevar estos tics.

El protagonista de Cazafantasmas no solo sufre esta afección, sino que también padece Asperger. En un encuentro contó que fue diagnosticado con 12 años y que gracias al tratamiento que recibió desde entonces ha podido disminuir la frecuencia con la que aparecen los tics.

Dan Aykroyd Talks Mental Health And Acting

El actor americano reveló a través de Twitter, durante una discusión con el senador Ted Cruz, que padece este síndrome de forma leve. "Como personas que tiene Tourette en su familia (y tiene un caso leve propio), una vez más me tomo el placer de decirte que te vayas a la mierda (igualmente, MUY pocos casos de Tourette se manifiestan a través de jurar e insultar de formar incontrolable. La mayoría de casos, como el mío, se manifiesta con temblores)", escribió en la red social después de que Cruz y hablara con sorna sobre este trastorno.

As someone who has Tourette’s in their family (and also has a very mild case himself), I once again take great pleasure in telling you to go fuck yourself. (Also VERY few cases of Tourette’s manifest in uncontrollable swearing. Most cases, like mine, manifest in twitching.) https://t.co/NJaEjMfNJt — Seth Rogen (@Sethrogen) January 24, 2021

Este youtuber sudafricano ha grabado y publicado varios vídeos en YouTube sobre el Síndrome de Tourette, el cual padece él mismo y aparece en el historial médico de su familia. En el clip que revela este dato hasta el momento desconocido sobre su vida, relata que cuando tenía 6 años, recuerda hacer el sonido de un cerdo mientras veía la televisión con su hermana. "Después de hacer este ruido quería volver a hacerlo. Mi hermana, harta de mí, me echó de la habitación. Fui a mi padre y le conté que estaba haciendo estos sonidos y que no podía evitarlo. Enseguida entendió que tenía lo que él mismo había experimentado de niño: el síndrome de Tourette", narra a cámara.

MY SECRET - Caspar Lee

Otras figuras históricas, como Wolfgang Amadeus Mozart, Hans Christian Andersen o Moliere también tuvieron Síndrome de Tourette. La actriz Kristen Stewart contó que durante el rodaje de Amanecer (Parte 1) de la saga Crepúsculo intentó luchar contra sus tics, decir palabrotas sin parar, depositando una moneda en una hucha cada vez que lo hacía.

David Beckham, en una entrevista con Jonathan Ross en la BBC, expresó que tenía TOC leve en la forma en que coloca, por ejemplo, las latas de refresco: de dos en dos y con la etiqueta hacia delante completamente visible. Indicó que si están giradas o en números impares se pone nervioso y tiene que colocarlo a su manera. El portero estadounidense Tim Howard ha sido otro de los deportistas que ha hablado abiertamente de su trastorno. Y, por último, aunque nunca ha hablado de ello de forma oficial, a juzgar por el ritual que realiza sobre la pista de tenis (la colocación de las botellas, la forma en que se seca el sudor, se coloca en calzón, etc. antes de sacar), Rafa Nadal podría padecer también Síndrome de Tourette/TOC.