¿Qué son los rayos latentes?

Un rayo latente, o durmiente, es un rayo que ha caído en un árbol en plena tormenta y que hasta al cabo de unos días no lo manifiesta. No hay manera de evitar que esto suceda, y es casi imposible de detectar. Descubre gracias a El Eco de LOS40 las peculiaridades de este extraño y peligroso fenómeno.

Arden si previo aviso

Para los que tengan mucha imaginación, no es que un rayo se quede dentro del tronco, sino que en el impacto de la descarga, las partes internas del árbol, o incluso las raíces más grandes bajo tierra, adquieren una elevadísima temperatura que puede llegar a ser de hasta 30.000 grados centígrados. Al haber mucha humedad en el ambiente y muy poco oxígeno en el interior del tronco, empieza una combustión muy lenta. Puede durar horas o días, normalmente no más de dos. Desde fuera no se aprecia lo que ocurre en el interior del árbol pero, pasado un tiempo, cuando en el exterior baja la humedad, y sin previo aviso, empieza a arder, provocando un incendio. Esto se suele dar en las tormentas secas, que se han dado mucho este verano, y que como ya hemos aprendido, es uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos.

Incendios de este verano

Esta es la más que posible causa de uno de los incendios de este verano, el de la localidad de Laspuña, en Huesca; el de Olcau, en Valencia; y muchos de los acaecidos en Galicia. En el caso de este peligroso fenómeno, la vigilancia por parte de los agentes forestales resulta determinante para frenarlo a tiempo, ya que empiezan arder de repente, como por arte de magia, y solo se pueden detectar a través de cámaras térmicas, unos aparatos de los que no disponen todos los municipios de España. Y aún tenerlos, son muy difíciles de controlar, ya que el tronco suele empezar la ignición cuando ya lleva horas en plena combustión subterránea y lenta y entra un agente externo en forma de corriente de aire o similar. Es entonces cuando llega a las raíces, se dispara la velocidad de combustión y se produce el incendio.

Cambio climático y las tormentas secas

La única manera de evitar un incendio debido a este fenómeno es realizar una intensa vigilancia de las zonas boscosas que han sufrido una tormenta eléctrica y, si se puede, refrescar la zona con agua. Desgraciadamente estamos ante un serio problema, ya que las sequías, y las cada vez más largas y frecuentes olas de calor que suelen venir acompañadas de tormentas secas, son un tipo de tempestad con muchísima actividad eléctrica y prácticamente nada de agua. Es importante saber que los relámpagos pueden tomar dos direcciones, una es hacía otra nube, la otra es hacía tierra, y en este segundo caso generalmente impactan en un árbol, produciendo este temido y, hasta cierto punto, semi mágico fenómeno.

El hecho de que cada vez hayan más tormentas secas, y con ellas más rayos latentes, es debido, como tantos otros fenómenos extremos que ya se están convirtiendo en habituales en nuestro planeta, al cambio climático.

