Risto desveló lo que habría ocurrido con Edurne si hubieran coindidido en ‘Operación Triunfo’

Risto Mejide y Edurne saltaron a la fama en el mismo programa de televisión: Operación Triunfo. Solo que no coincidieron en el tiempo.

El publicista se convirtió en el juez revelación del formato cuando fichó en 2006 y sorprendió a todos con sus severas valoraciones que hasta rozaban la falta de respeto. Mientras que Edurne había cruzado la pasarela justo un año antes quedando sexta finalista.

Por lo que ninguno llegó a coincidir en el tiempo, y conociendo los comentarios del juez, parece que eso les favoreció a ambos.

Así lo expresó él mismo, el pasado martes en Got Talent, donde comparte mesa de jurado con la cantante: “Por suerte no coincidimos, porque si no hoy no podríamos ser amigos”.

Edurne prefirió no contestar a esas palabras pero sí se limitó a afirmar con la cabeza.