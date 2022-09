"Es una barbaridad": un imitador de Miguel Bosé deja sin palabras a los jueces de 'Got Talent'

Got Talent solo acaba de arrancar su nueva temporada y ya nos está dejando momentazos. En el último programa que Telecinco emitió de este particular talent de variedades, fue un imitador el encargado de poner la guinda al pastel dejando con la boca abierta a los jueces, que este año son Risto Mejide, Edurne, Dani Martínez y la recién llegada al equipo Paula Echevarría.

Paulo Rojas, músico y actor, se subió al escenario del programa dispuesto a darlo todo cantando Amante Bandido, una de las canciones más icónicas del artista al que iba a imitar: Miguel Bosé.

El concursante se metió tanto en su papel de Bosé que logró ofrecer una actuación única que impactó muchísimo a todos los miembros del jurado, que incluso en el transcurso de la actuación se animaron a bailar llegando incluso a hacer gestos y comentarios breves de aprobación.

"Yo llevo imitando voces toda mi vida, desde que tengo uso de razón. No sabes, los que imitamos voces, lo que disfrutamos cuando nos encontramos con alguien que hace una imitación. Ya no solo cómo has cantado, cada gesto de la cara, cómo has cuidado el parecido físico, cada movimiento. Es absolutamente una barbaridad", llegó a expresarle Dani Martínez.

Por su parte, Edurne y Paula Echevarría también le alabaron sin ponerle ningún pero. "Ha sido como ver a Miguel Bosé", sostuvo la cantante de Amanecer, mientras que la influencer y actriz se decantó por dejar claro que en su opinión, lo había "clavado".

Risto Mejide le dio un "No"

Cuando Paulo Rojas dejó de cantar su versión de Amante Bandido llegó el momento clave. El jurado tenía que dar un veredicto y, siguiendo una línea que ya viene siendo habitual, Risto Mejido fue el que llevó la voz discordante.

Dani Martínez, Edurne y Paula Echevarría coincidieron en que para ellos el imitador de Miguel Bosé merecía pasar a la siguiente fase de Got Talent. Pero para el publicista esto no debía ser así. En su opinión Rojas había hecho un gran trabajo imitando al hijo de Lucía Bosé pero el hecho de que este fuera el único personaje al que el concursante es capaz de dar vida, le llevó a decantarse por un no. Para él, un imitador no debe tener un único personaje. Para triunfar en este ámbito debe tener muchos más registros y por lo tanto, no podía darle un sí.

Recuperándose del shock del pintor con pene

Aunque la actuación de Rojas dejó al público con la boca abierta, tenemos dudas de que esta temporada alguna performance pueda llegar a superar la que ofreció el granjero canadiense Brent Ray en el primer programa de esta nueva edición de Got Talent; un hombre que se atrevió a pintar en directo un cuadro utilizando su pene como pincel.

Eh me quedo tieso con el avance que ha subido Edurne de Got Talent con este tio pintando con la polla:____ #GotTalentEstreno pic.twitter.com/OM3OiQ6Hr7 — DEP MICKEY MOUSE ✵ 💫🕊 (@oscba1) September 5, 2022

¿Qué opináis? ¿Creéis que alguien puede sorprender más a los jueces que Ray?