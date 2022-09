Gwen Stefani sorprende a sus seguidores con su último retoque estético

Gwen Stefani parece haberse puesto en mano de le los cirujanos y el resultado no ha sido para todos los gustos. La conocida cantante, que será coach en la versión estadounidense de La Voz, acudió hace unos días al plató del Late Night With Seth Meyers para hablar de su nuevo papel en televisión, pero su nueva imagen eclipsó en cierto modo a sus palabras.

Nada más verla sentarse en el sillónde este conocido programa muchos de sus fans se sintieron desconcertados. La autora de Rich Girl y Luxurious lucía su típica melena rubia extralarga y un bodi que encajaba perfectamente con su estilo personal, pero en su rostro algo había cambiado: Gwen, que, al igual que muchísimas celebrities, nunca ha hablado públicamente de los retoques estéticos, parecía había pasado por quirófano para rellenarse los labios y alguna cosilla más.

Pese a que la exintegrante de No Doubt no hizo ninguna referencia a su cambio físico, los comentarios en las redes no dejaron de brotar durante la emisión del Late Night y cuando ella misma se encargó de subir un fragmento a su perfil de Instagram. Muchos de sus fans quisieron dejar claro que, pese a que la siguen y la apoyan, no la habían reconocido al verla tan cambiada.

"Espero que no siga el camino de Madonna. Siempre me encantó el aspecto puck-rock único de Gwen en el pasado", "No la había reconocido", "Me da mucha pena decir esto pero no la reconozco. Por favor, Gwen, para"; "Para con la cirugía", "¿Gwen? Ha cambiado de imagen totalmente" y "¿Quién es esta?", fueron algunos de los mensajes que la propia artista tuvo que leer en su perfil de Instagram.

El cambio de Gwen

Gwen Stefani en 2008, 2013, 2015, 2020 y 2022. / Getty Images

Gwen Stefani ha ido madurando con los años y ahora, a los 53, está espléndida. La artista ha cambiado poco a poco de imagen hasta llegar a cómo luce ahora. Eso sí, con unas excepciones mínimas, Gwen siempre ha mantenido su icónica melena rubia. Sin duda, una seña de identidad que la identifica como icono de la moda y de la música.