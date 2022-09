Laura Pausini confiesa lo que tuvo que esconder cuando cantó Chanel en Eurovisión: “Eso fue lo más difícil”

Eurovisión continúa dando que hablar y en este caso ha sido Laura Pausini la que ha desvelado lo que tuvo que vivir cuando salió España al escenario. La italiana tenía como favorita a Chanel, pero no podía mostrar su favoritismo para no perjudicar a otros participantes, algo que le resultó muy difícil por la naturalidad a la que nos tiene acostumbrados.

Ha sido en la primera rueda de prensa para La Voz donde ha dado los detalles de lo que pasó en Turín. "A los presentadores nos habían dicho que no diéramos señales de nuestras preferencias y las primeras dos noches lo intenté. Quise que no me dieran España porque se iba a notar, no soy buena actriz", explicó sobre las exigencias tenían en el festival.

Se intentó mostrar discreta cuando la candidata española se encontraba sobre el escenario. Sin embargo, hay vídeos que grabó el público donde se puede ver a la italiana dándolo todo mientras Chanel estaba sobre la tarima.

Laura Pausini sobre ocultar su favoritismo por Chanel en #Eurovision:



Cuando nuestro país recibió los puntos del público y se vio claro que Ucrania se iba a llevar el premio, Pausini rompió su neutralidad y desveló lo que pensaba de la actuación: "España ha interpretado algo precioso, una canción muy fuerte, energética. Es increíble. Enhorabuena España. Muy bien España", dijo Laura.

Además, hay que recordar que la candidatura española fue la única que recibió un mensaje cariñoso de los presentadores sobre el anuncio de las puntuaciones. En cuanto a estas palabras, Laura ha comentado que lo dijo con emoción “aunque en Italia me pedían que no se me notara. Eso fue lo más difícil”.

SloMo ha cautivado a todo el mundo, tanto los que vieron Eurovisión como los que no, ya que el vídeo oficial de Youtube ha conseguido alcanzar más de dieciséis millones de reproducciones. Parece que la actuación de Chanel no es solo la favorita de Laura Pausini, pues estamos seguros de que todavía sigues bailando este temazo.