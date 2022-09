Doja Cat da nuevas pistas sobre su próximo disco: “Estoy metida en el ambiente rave alemán de los 90”

Doja Cat puede presumir de ser una de las artistas más escuchadas del momento. La estadounidense enamoró al mundo el pasado 2021 con su álbum Planet Her. Temazos como Woman, Need to Know o You Right se han convertido en himnos para sus fans. ¡Y no nos extraña!

Además, la estrella se ha convertido en todo un referente de estilo, siendo portada de varias revistas de moda. ¿La última? La de CR Fashion Book: el magazine de la modelo Carine Roitfeld. De este modo, la intérprete de I Like You (A Happier Song) ha posado para uno de los fotógrafos más solicitados de la industria: Tom Kneller. Lo ha hecho con unos modelos espectaculares, regalándonos unos looks que querrás imitar.

Pero Doja no solo ha posado, también ha hablado sobre su próximo disco. Y es que la estadounidense ya se ha puesto manos a la obra, tal y como ha desvelado en la entrevista: “Tenemos muchas ideas y hacerlas realidad es un desafío en este momento. No puedo decir mucho. Solo que están pasando muchas cosas”.

Aunque Doja ahora mismo está barajando varios conceptos y sonidos para el álbum, parece que tiene claro de dónde va a venir la inspiración: “Estoy muy metida en el ambiente de rave alemán de los 90 en estos momentos y es muy divertido. Esa es la corriente que llevamos en este momento y que me encantaba cuando era niña, ahora quiero expresarlo”.

La estadounidense ha querido resaltar que se trata de la “cultura rave, no house”. Teniendo en cuenta la cantidad de elogios que recibió por parte del público y de la crítica con su anterior trabajo, Doja tiene un gran reto por delante.

La estadounidense también ha desvelado que está construyendo un estudio en su casa para trabajar mejor: “Estoy muy emocionada, pero me va a llevar algún tiempo, así que de momento tengo que grabar en distintos sitios”.

Tendremos que esperar para poder escuchar el resultado, pero estamos seguros de que merecerá la pena.