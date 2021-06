Doja Cat añade 5 canciones nuevas a Planet her

A Doja Cat no le parecían suficiente las 14 canciones que publicó este pasado viernes 25 de junio dentro del tercer disco de su carrera: Planet her. Y por ello la solista estadounidense ha confirmado una edición de lujo que incluye cinco nuevas canciones.

Entre estos nuevos temas figuran dos nueva colaboraciones: con Eve y Gunna. En una de ellas, Tonight, el tema que comparte con Eve, la propia cantante nacida en Los Ángeles (California, Estados Unidos) es la productora en una de sus facetas más desconocidas hasta ahora.

Estas dos nuevas colaboraciones se suman a las que ya figuraban en el álbum Planet her y que incluían a The Weeknd, SZA, Young Thug, Ariana Grande... Precisamente el hit recién estrenado junto al solista canadiense recibe en esta edición deluxe una versión más extendida. Si te gustó You right, Doja Cat te da una nueva razón para quererla.

Doja Cat se ha convertido en una de las estrellas pop del momento. Gracias al éxito que supuso Say So durante todo el 2020, la joven se ha ganado su propio hueco en la industria musical. Y es que su álbum Hot Pink consiguió que muchas personas empezasen a escucharla.

Ahora toca disfrutarla con el tercer álbum de su discografía que ya puede disfrutarse en las principales plataformas de streaming. Este es el listado de canciones completo de Planet Her deluxe.