Cantante, actor y hombre de negocios: todas las facetas de Nick Jonas en su 30 cumpleaños

Este 16 de septiembre Nick Jonas entra en su tercera década de vida. El integrante de los Jonas Brothers se une así a una larga lista de ex estrellas Disney que alcanzan la treintena durante este 2022, entre la que se encuentran nombres como Miley Cyrus, Selena Gómez o Demi Lovato.

Actor, compositor, cantante, modelo y empresario son algunos de los adjetivos que podemos atribuir a una figura que, además, cumple la mayoría de edad como artista; pues fue en el año 2004 cuando Nick Jonas ponía un pie sobre los escenarios de Brodway como parte del elenco de musicales como La Bella y la Bestia o Los Miserables. Desde entonces, su trayectoria no ha dejado de crecer como la espuma, encontrándose en la entrada a los 30 en uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional como personal, sobre todo a raíz de su matrimonio y paternidad compartida con la actriz Priyanka Chopra. A continuación, repasamos todas sus facetas.

Cantante

También en el año 2004, dos años antes de que formase la banda de los Jonas Brothers junto a sus hermanos Kevin y Joe Jonas, con los que alcanzaría la fama internacional, Nick Jonas lanza su álbum debut Nicholas Jonas, un álbum de corte católico (creció junto a sus hermanos en un ambiente muy religioso) con 11 canciones entre las que se encontraban títulos como Dear God, Higher Love o Joy To the World (A Christmas Prayer).

Sin embargo, como decimos, es entre los años 2006 y 2013 cuando forma junto a sus hermanos los Jonas Brothers, una banda con la que los tres saborearían las mieles del éxito, aunque no sería hasta su segundo álbum de estudio, Jonas Brothers, cuando tomaron cierta relevancia dentro del mercado estadounidense tras un cambio de discográfica y un primer disco que había tenido unas ventas discretas.

Después, con su participación en las películas de Disney Chanel Camp Rock y Camp Rock 2, saltarían el charco para acumular la mayor parte de fans que siguen sus carreras (en solitario y como banda) a día de hoy. Canciones como Year 3000, Hold On, SOS o Burnin’ Up forman parte de la banda sonora de la vida de miles de personas; y un regreso de la banda en 2019 con una gira mundial y el lanzamiento del disco Happiness Begins volvieron a poner a los tres hermanos sobre los escenarios tras seis años de un parón que parecía definitivo. Fue en este año cuando el grupo ocupó el nº 1 de LOS40 hasta en 2 ocasiones: con Sucker y Only Human.

Jonas Brothers - Sucker (Official Video)

Aún así desde el año 2014 Nick Jonas persiguió una carrera en solitario como cantante, que hasta la fecha se compone de cinco álbumes de estudio (dos de ellos versiones Deluxe de discos ya publicados). Como solista nos ha regalado temazos como Close, Jelous o Right Now.

Católico

Nick Jonas con su anillo de castidad en 2008 / Getty Images

Tanto Nick Jonas como sus hermanos crecieron educados dentro de la fe católica, desarrollando una espiritualidad que le ha acompañado hasta nuestros días. De hecho, los tres hermanos de la banda llevaron un anillo de castidad muy visible en sus apariciones públicas como símbolo de su compromiso a mantenerse vírgenes hasta el matrimonio. Nick Jonas aguantó con el anillo de castidad hasta el año 2014, cuando con 22 declaraba haber decidido dejarlo atrás tras experimentar un crecimiento espiritual y reconsiderar sus decisiones de adolescente: “No es algo de lo que me vaya a arrepentir. Tengo que decidir qué cosas son más importantes para mí en este momento de mi vida. Eso es lo que realmente importa. En los últimos tiempos he vivido una intensa travesía espiritual y religiosa que me ha ayudado mucho a crecer como persona. Mi fe en Dios es muy fuerte y muy importante para mí. Eso es todo lo que debería importar” comentaba para HuffPost Live.

Diabético

Sin que sea algo que a día de hoy condicione su vida, Nick Jonas fue diagnosticado con una diabetes de tipo 1 cuando tenía 13 años, cuando estaba iniciando su aventura dentro de los Jonas Brothers y con el éxito a punto de golpearles. El cantante, ya ha confesado en más de una entrevista el miedo que sintió cuando conoció la noticia, y los cambios en su alimentación y rutina para evitar grandes subidas y bajadas de azúcar. Desde entonces, y a medida que han pasado los años, se ha convertido en una figura que apoya la causa y es imagen de campañas benéficas y de divulgación para dar a conocer los efectos de esta enfermedad y cómo llevar una vida completamente normal.

Actor

Nick Jonas sin camiseta en las fotos promocionales de 'Kingdom'. pic.twitter.com/7l27MRegNq — Vic✨ (@HugoSnoval) September 19, 2014

Tras su participación en los éxitos de Disney Chanel Camp Rock y Camp Rock 2, Nick Jonas ha ido poco a poco desarrollando también su faceta como actor. Le hemos podido ver en las dos películas que forman parte del remake de Jumanji o Ten cuidado con lo que deseas. En el plano de la ficción, Nick Jonas tuvo una aparición capitular en Hannah Montana, además de destacar su participación en series como Kingdom, donde interpretaba al boxeador Nate Kulina dejándonos un gran cantidad de imágenes de alto voltaje, o Scream Queens.

Marido y padre

Como toda celebrity que se precie, Nick Jonas ha vivido una historia de amor de estas que nos ponen los dientes largos. Casado en la actualidad con Priyanka Chopra (por ambos rituales), los dos intérpretes tuvieron sus primeros contactos en la fiesta posterior de los Oscar 2017 y, sobre todo, en la MET Gala de aquel año.

Nick Jonas and Priyanka Chopra First Red Carpet; Met Gala 2017🤎 pic.twitter.com/0UEBbqjyZK — BestOfNickyanka (@nickyankasbest) April 13, 2021

Vestidos los dos de Ralph Lauren y con una única conversación previa por mensajes de Twitter, los dos fueron coincidiendo en diferentes eventos a lo largo de ese año y estableciendo su relación un año después, en 2018, una época en la que la relación era tan intensa que ese mismo año se comprometieron, convirtiéndose en estos momentos en una de las parejas más consolidadas de la industria audiovisual. Asimismo, a principios del 2022, se convirtieron en padres de una niña por gestación subrrogada.

Hombre de negocios



A lo largo de los años, además, Nick Jonas ha ido desarrollando su carrera como empresario y hombre de negocios, tanto en solitario como junto a sus hermanos o su mujer, Priyanka Chopra.

Ha desarrollado su propia marca de tequila, Villa One, junto al diseñador de moda John Varvatos; Rob's Backstage Popcorn, su marca de palomitas, junto a sus hermanos; o Emu (un jabón de manos). Tanto él como su mujer son grandes inversores e imagen en una marca deportiva de lujo, Perfect Moments, y es fundador, junto a sus hermanos también, de un restaurante familiar que lleva el nombre y ofrece en su menú las recetas de su abuela: Nellie's Southern Kitchen.