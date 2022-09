Mel C revela que fue agredida sexualmente en vísperas del primerísimo concierto de las Spice Girls en Estambul

Mel C (Melanie Chisholm), la conocida como la Spice Deportista, se ha sentado ante los micrófonos del podcast How To Fail, presentado por Elizabeth Day, para presentar su próximo proyecto, la publicación de sus memorias titulada Who I Am (Quién soy).

Hablando de los recuerdos de su vida, la cantante ha aprovechado la ocasión para abrirse en canal y relatar un episodio que ha estado enterrando y callando durante años, el cual representa uno de los más horribles que ha vivido a lo largo de su carrera: la agresión sexual que sufrió en 1997 en Turquía, en vísperas del primer concierto -de la historia- de las Spice Girls.

"Estábamos en Estambul. Hicimos dos shows allí y nunca habíamos hecho un concierto de larga duración, así que, como es obvio, habíamos ensayado durante semanas, habíamos hecho pruebas de vestuario, de maquillae, de peluquería... Todo se conducía hacia la cima de todo lo que quería hacer y todo lo que quería ser", narra. "Lo que me mueve es estar en el escenario, ser una performer, así que allí estábamos, la víspera del primerísimo concierto de las Spice Girls, por lo que me di el capricho de contratar un masaje en el hotel", añade.

La cantante recuerda cómo se sintió cuando el masajista del spa de aquel hotel de Estambul se propasó con ella. "Lo que me pasó -Inmediatamente lo enterré, porque había otras cosas en las que centrarse. No quería que aquello supusiera un escándalo y tampoco tenía tiempo para lidiar con ello", continúa. Precisamente, porque no se tomó el tiempo para ocuparse de ese asunto ni para tratar la gravedad de lo sucedido, se ha dado cuenta de que, desde entonces, aquello le permitió "enterrar aquella noche durante años y años y años".

Mel reconoce que no había vuelto a recordar ni a pensar sobre este suceso hasta que ha escrito sobre ello en sus mencionadas memorias. "Volvió a mí como un sueño, o como que desperté y estaba en mi cabeza. Fue como: 'Dios mío, ni siquiera he pensado en plasmar eso en el libro'. Entonces, tuve que pensar: '¿Quiero revelar esto?' Y, la verdad, creo que es muy imporante para mí contarlo a viva voz, para finalmente tratarlo y procesarlo", explica.

Durante esta entrevista no ha compartido muchos más detalles de la agresión y, aunque reconoce que fue algo que le impactó mucho, la describe como "una versión leve" de agresión sexual . "Cosas terribles pasan todo el tiempo y esta situación no fue tan mala cómo podría haber sido", declara. Afirma que se sintió violada y muy vulnerable... hasta avergonzada. "Luego me sentí confusa -¿Me ha pasado esto de verdad?-, ya que estaba en un ambiente en la que te quitas la ropa frente a un profesional", cuenta.

La ex de Spice Girls también ha hablado de otras anécdotas, incidentes y discusiones que vivió junto a sus ompañeras y sobre la presión estética a la que eran sometidas las mujeres durante mediados de los 90 y los 2000, en la que se señalaban todos los defectos e imperfecciones, como la celulitis.

En una nota más positiva, este año se cumplen 25 años del lanzamiento de su segundo álbum Spiceworld. Estamos seguros de que habrá sorpresas de aquí a que acabe el año.