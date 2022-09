Saltan chispas: nuevo duelo Rosalía vs. Bizarrap y Quevedo por el Nº1 de la lista

La emoción acompaña a la lista todas las semanas, pero llevamos varias de auténtica locura. Desde mediados de agosto estamos asistiendo a una rivalidad (sana y musical, se entiende) que cuenta con pocos precedentes en la historia de LOS40. Dos canciones se están alternando en el número uno, y ambas lograron la hazaña de entrar directas al primer puesto. Como ya sabréis, nos referimos a Despechá, de Rosalía, y BZRP Music Sessions, Vol. 52, de Bizarrap y Quevedo. El sábado pasado, Despechá repitió en el número uno, y además lo logró de manera global, en España y todos los países de Latinoamérica donde está presente la cadena LOS40. De modo que el éxito veraniego de la catalana acumula tres semanas en el puesto de honor, mientras que el del argentino y el canario lleva dos. ¿Qué pasará este sábado? ¿Conseguirá Rosalía su cuarto liderato? ¿Le relevarán Bizarrap y Quevedo en el trono, alcanzando estos el tercero y empatando por tanto con ella? ¡Qué intríngulis!

Por cierto, Quevedo será el invitado VIP de Tony Aguilar. El canario que está arrasando en todo el mundo nos contará cómo está viviendo el impacto internacional de BZRP Music Sessions, Vol. 52 y, por supuesto, dará su voto a su canción favorita del chart. Seguro que nos brindará un momentazo.

Claro que también podría ocurrir que ninguno de ellos lograse el número uno, y este fuera a parar a alguno de los artistas que les escoltan en la clasificación. Hay que seguir muy de cerca las evoluciones de Sangiovanni y Aitana, en el #3 con Mariposas (en solo seis semanas). En el #4 está Harry Styles con As it was, que ha sido ya tres veces número uno. Y, ¡tacháaaan!, ojo a Dani Fernández, que también está dejando su huella en los anales de la lista con Dile a los demás: ostenta el récord de permanencia (33 semanas) y el sábado pasado subió al #5, su mejor posición en todo este largo periplo. ¿Te imaginas que consiguiera el récord de permanencia y el número uno a la vez? Tendríamos que desempolvar nuestros archivos para saber si hay antecedentes, pero así de entrada nos da que no.

Este sábado también podemos asistir al regreso a la lista de Manuel Carrasco. El onubense es candidato con Hay que vivir el momento, segundo avance de su próximo álbum (el primero, Fue, ya tuvo recorrido por el chart). Su legión de fans seguro que van a apoyarlo a tope —ya están haciéndolo, de hecho— con el HT #MiVoto40ManuelCarrasco, y solo queda saber si esos apoyos serán suficientes para que encuentre hueco entre las 40 canciones más importantes de la semana.

