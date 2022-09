Myke Towers se sincera: ¿qué ha ocurrido con su ‘session’ con Bizarrap?

El misterio que envuelve la session de Bizarrap y Myke Towers está más vivo que nunca. Todo ha ocurrido después de la publicación de la entrevista del puertorriqueño con Molusco, donde no ha podido evitar responder a la pregunta del millón: ¿qué ha ocurrido con su colaboración con el productor?

Para entenderlo hemos de viajar al pasado, cuando la session de Paulo Londra con Bizarrap aún no había visto la luz. El argentino le había reservado el número 23, que se ha convertido en su sello de identidad. Pero había un rumor que decía que no solo íbamos a escuchar una sola session #23, sino dos. Y el otro artista iba a ser nada más y nada menos que Myke Towers.

¿Qué ha ocurrido finalmente con esta colaboración? El puertorriqueño asegura que le propuso a Bizarrap grabar la número 23 pero cuando este le aseguró que ya estaba reservada para Londra, Myke lo aceptó sin problemas. "La mía va a ser un número que esté más hijo de p*ta. Yo quería la 23 para ese momento, iba a sacarla pero la paramos, está ahí ready por si acaso", explica. Ante la pregunta de si la grabaron, él responde: "Es que hubo una confusión pero hay algo ready".

Las palabras de Myke Towers no han tardado en revolucionar a sus fans, que esperan con ansias la llegada de esa session. Aún no hay fecha de lanzamiento, aunque teniendo en cuenta que la número 50 aún no ha visto la luz, no nos extrañaría que llevase su nombre. Pero tendremos que esperar para saberlo.

Lo que está claro es que cuando vea la luz no tardará en reunir millones de reproducciones en tan solo un día. Y es que tanto Bizarrap como el puertorriqueño son expertos en convertir cualquier lanzamiento en un éxito.

Y tú, ¿crees que escucharemos pronto lo que Myke y el productor argentino tienen preparado? ¿Crees que le tiene reservada la session número 50?