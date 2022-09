‘God of War Ragnarok’, ‘Rise of the Ronin’ y más novedades para PS5, en el último State of Play

Sony Interactive Entertainment (SIE) presentó en una nueva edición de State of Play todas las novedades que llegarán próximamente a Playstation. La conferencia se centró en anuncios de socios japoneses de la compañía, así como en algunos juegos de PlayStation VR2 (PS VR2), el DualSense edición limitada God of War Ragnarök y el épico y esperado tráiler de la historia de God of War Ragnarök.

Otro de los grandes anuncios fue protagonizado por Rise of the Ronin, un nuevo RPG de acción que llegará en exclusiva a PlayStation 5 de la mano del mítico estudio de desarrollo Team Ninja. Con lanzamiento en 2024, estará ambientado en el final del período Edo de la historia de Japón y se centrará en el combate, combinando las famosas luchas con katanas, con novedosas armas de fuego, reflejando la personalidad única de la época.

El dispositivo de realidad virtual PS VR2 sigue presentando novedades y en esta ocasión le tocó el turno a Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhaced Edition, que transportará a los jugadores a una galaxia muy, muy lejana y al galardonado juego de estrategia Demeo. Ambos estarán disponibles en 2023 para PS VR2 en PlayStation 5.

También se mostró un nuevo avance de la historia del conocido Project Eve, que ahora se llamará Stellar Blade. En este tráiler de presentación, donde se anuncia que estará disponible en 2023, los jugadores pudieron ver un buen ejemplo del poderío gráfico que esgrimirá el juego, así como un primer vistazo a su frenético gameplay.

Tekken 8 irrumpió en la nueva generación con un espectacular tráiler en el que los jugadores pudieron ver en acción a Jin Kazama y Kazuya Mishima, dos de los grandes protagonistas del título a lo largo de los años.

La aventura futurista Synduality estará ambientada en un futuro distópico asolado por criaturas deformes y lluvia tóxica, donde los jugadores, junto a una IA, deberán encontrar un modo de ayudar a la humanidad a recuperar su tierra perdida.

Pacific Drive, que llegará en 2023, es un juego de conducción y supervivencia en primera persona donde el coche del jugador tendrá todo el protagonismo. Mientras el coche siga funcionando, los jugadores estarán a salvo de los peligros que hay a su alrededor.

Hogwarts Legacy anunció una misión exclusiva para jugadores de PlayStation en una de las tiendas del entrañable pueblo de Hogsmeade.

Like a Dragon: Ishin, el remake de la obra de los creadores que idearon Yakuza: Like a Dragon, estará disponible en febrero de 2023. En este thriller histórico de acción y aventuras ambientado en la década de 1860 los jugadores tomarán el control de Sakamoto Ryoma, una figura histórica real conocida por derrocar el shogunato y llevar a Japón a una época de reformas radicales.