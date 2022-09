BLACKPINK vuelve con más fuerza y color que nunca en ‘Born Pink’

Ya es oficial. Ya está aquí Born Pink, el segundo álbum de estudio de BLACKPINK con el que dan la bienvenida a una nueva era cargada de empoderamiento y mucho ritmo.

Este nuevo proyecto llega con un repertorio de ocho canciones de diferentes estilos con las que las cuatro artistas demuestran que tienen una gran versatilidad musical. Y es que no solo escuchamos sonidos de hip hop y pop, como es el caso de Shut Down, sino también unos ritmos ochenteros que nos regalan en Yeah Yeah Yeah.

No hay retos imposibles para Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie, y eso es algo que llevan demostrando durante todos estos años. Ya ocurrió en The Album, su álbum de estudio debut, pero con Born Pink se han sentenciado como una de las girlbands más poderosas del K-Pop a nivel internacional.

"Como siempre, trabajar con mis compañeras fue divertido. Desde nuestras reuniones conceptuales hasta nuestras grabaciones finales, constantemente surgían nuevas ideas. Pudimos mirar más de cerca los pensamientos y emociones de las demás y sacar algo de lo más profundo. A medida que dábamos y recibimos comentarios entre nosotras, sentí que brillábamos más cuando los cuatro estábamos juntas", declara Jennie según las palabras recogidas por Soompi. "Fue divertido y reconfortante trabajar con los productores de YG que nos conocen bien. Me siento increíblemente satisfecha porque creo que llenamos [el álbum] con creaciones hechas mientras compartíamos sinergia musical", añade.

Sin duda, a diferencia de The Album, con Born Pink estas cuatro artistas se atreven con nuevos sonidos para comprobar que son capaces de adentrarse en cualquier estilo.

Born Pink en directo

Lo mejor de todo es que los fans de BLACKPINK podrán disfrutar de este álbum en directo gracias a su Born Pink Tour. La gira hará su parada en Barcelona de la mano de LOS40, por lo que el Palau Sant Jordi se vestirá de gala el 5 de diciembre para recibir a nuestras protagonistas y al show que tienen preparado.

Las entradas han salido a la venta este mismo 16 de septiembre a partir de las 10:00 horas a través de Last Tour y See Tickets, por lo que date prisa. No es de extrañar que se agoten rápido, ya que Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé son un auténtico fenómeno.

Y tú, ¿estás listo/a para disfrutar de Born Pink en directo?