Becky G, BLACKPINK, Ozuna, Tini, Tiago PZK, Madonna y Tokischa se despiden del verano con sus nuevas canciones

Se acabó la espera. Ya ha llegado el último día de la semana antes del finde y eso solo puede significar una cosa: ya están aquí las novedades musicales de nuestros artistas favoritos.

En pleno ecuador de septiembre, ese mes en el que todos comenzamos nuevos retos y aventuras, ha llegado un nuevo repertorio musical que añadir a la playlist de nuestras canciones favoritas. Y es que si el pasado 9 de septiembre fueron Rosalía, Camilo y María Becerra algunos de los que protagonizaron la banda sonora de la semana, prepárate porque llega un nuevo elenco de artistazos. ¡Dale al play!

Viernes 16 de septiembre

Becky G, Daviles de Novelda - Amantes. Estos dos artistas se unen en una canción en la que fusionan sonidos urbanos con los de la bachata y los del flamenco. Sus voces y la melodía han traído como resultado un tema de lo más pegadizo.

BLACKPINK - Shut Down. Los blinks están de enhorabuena. Su grupo favorito ha lanzado su nuevo álbum de estudio Born Pink, que trae un repertorio de lo más variopinto con el que han demostrado que tienen una gran versatilidad en la música. Uno de los temas que incluye es Shut Down.

Ozuna - La Copa. El puertorriqueño sí que sabe montarse una fiesta. El artista ha aprovechado su visita a Madrid para recorrer sus calles y grabar el videoclip de este tema que estará incluido en su álbum Ozutochi. Tema que llega cargado de buenas vibras y ganas de pasarlo en grande.

TINI, Tiago PZK - El Último Beso. Todos esperaban escuchar esta colaboración pronto y al fin ha visto la luz. Estos dos argentinos de éxito nos deleitan con un tema de lo más romántico que habla de una historia de desamor en la que dos personas que se amaban acaban separando sus caminos. Pero no pueden evitar acordarse el uno del otro.

Madonna, Tokischa - Hung Up Remix. Al fin ha visto la luz la canción que todos esperaban. Este tema, que es una nueva versión del hit de la Reina del Pop, llega aún sin videoclip pero con unos nuevos sonidos de lo más pegadizos. La pareja de artistas, que llevan revolucionando a sus fans desde hace semanas con sus acalorados vídeos, llegan con unos ritmos de dembow que no consigues sacar de tu cabeza tan fácilmente.

Feid - Prohibidox. Otro que está de estreno es el colombiano con su álbum Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum. Y es que aunque la fecha oficial de lanzamiento iba a ser en diciembre, se ha visto obligado a publicarlo oficialmente después de que alguien lo haya hackeado. El álbum llega cargado de canciones para darlo todo en la pista de baile y también para marcarte un reggaeton lento.

Charlie Puth - I Don't Think That I Like Her. Pronto verá la luz el nuevo álbum del artista, Charlie, que incluirá esta canción pop que habla de la imposibilidad de estar con la chica que le gusta porque ella no está dispuesta a comenzar una aventura con él.

Paulo Londra, Duki - Party En El Barrio. Otros que estábamos deseando escuchar juntos son estos dos argentinos, que vuelven a sus orígenes en esta colaboración en la que predominan los sonidos del trap. Se trata de un tema que, sin duda, ha llenado de nostalgia a sus fans.

Ptazeta - Ponte Pal XXX. Otra que se ha puesto muy explícita, además de Madonna y Tokischa, es la canaria. Ptazeta nos hace vibrar al ritmo de la fusión de reggae y sonidos urbanos que trae. Según ella, es uno de los lanzamientos que más ganas tenía de compartir.

Otros artistas que se unen a la ola de novedades musicales de la semana son Sidecars con El Pasaje Del Terror, Maldita Nerea con La Increíble Historia Entre Tú Y Yo, Leo Rizzi con No Siempre Quedará París, Pedro Capó con Volver A Casa y Roi Méndez con Vida Fácil.